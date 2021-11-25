Камчатка сможет обеспечить до трети российского экспорта водорода

К 2050 году Камчатский край сможет экспортировать до пяти миллионов тонн водородного топлива в год. Такой объем обеспечит проектируемая Пенжинская приливная электростанция (ПЭС) в северо-восточной части залива Шелихова (Охотское море). Она может стать самым мощным подобным объектом в мире.

Планы эти очень дорогие и очень трудноосуществимые. Реализация их потребует невероятных вложений и решения многих проблем со сбытом полученной продукции. Удаленность территории и полное отсутствие здесь дорог если и не ставят под сомнение саму возможность работ, то удорожают их во много раз. С другой стороны, если проект воплотится в жизнь, он будет одной из главных ступенек на пути перехода планеты к новой энергетике.

…Есть на Камчатском полуострове удивительное место - Пенжинская губа. Удивительно оно наивысшими в Тихом океане приливами - свыше 13 метров. В сутки здесь перемещается объем воды, сопоставимый с стоком реки Волги за два года, - свыше 500 кубических километров. Задачей "Как использовать такую мощь?" озаботились еще советские ученые в 1970-х годах. Тогда институт "Гидропроект" представил расчеты, что в Пен­жинской губе могут быть построены две крупные приливные электростанции - в северном створе и более широком южном. Первая, по выводам науки, обошлась бы в 60 миллиардов долларов, вторая - в 200. Оценки позволяли говорить об установленной мощности до 100 ГВт. Это очень много: нынешняя общая мощность электростанций ЕЭС России - 243 ГВт.

Смущали только непраздные вопросы: "Как использовать такое богатство? Кому оно здесь будет нужно?". Производств рядом нет, населения - кот наплакал. О ПЭС поговорили-поговорили, да и подзабыли - до лучших времен.

Вернулись к масштабным планам в нынешнем году. В июле компания "Н2 Чистая Энергетика" совместно с Корпорацией развития Камчатского края смахнула пыль с масштабного проекта. Только теперь речь идет уже о более интересной идее. Мощности ПЭС предполагается использовать для получения водорода.

- Поэтапно на Камчатке будет сформирован восточный кластер на базе возобновляемого источника энергии с потенциальным объемом до пяти миллионов тонн водорода в год, - отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития водородной энергетики. В ней заявлено, что в зависимости от темпов спроса к 2050 году поставки "водородных батареек" нашей страной на мировой рынок могут составить 15-50 миллионов тонн.

Камчатский проект, полностью "укладывающийся" в этот документ, перестал быть малореальным и обособленным: как-никак именно он может обеспечить до трети российского экспорта. И уже через месяц соглашение между минвостокразвития, Камчатским краем и "Н2 Чистая Энергетика" подписали на Восточном экономическом форуме. Конечно, это еще не документ о конкретном строительстве, в нем обозначены лишь планы на проработку и предварительное изучение проекта ПЭС.

- Основные потребители этого топлива сегодня задекларированы в АТР, - подчеркнул на ВЭФ генеральный директор АО "Корпорация развития Камчатского края" Константин Коротов.

Какие средства придется затратить на обновленный проект, пока неясно. Необходимый объем инвестиций, а также источники финансирования будут уточнены по итогам разработки предварительного технико-экономического обоснования.

Кстати

Ответы на многие вопросы мы получим уже в марте 2022-го. Президент страны Владимир Путин поручил правительству изучить к этому времени целесообразность строительства трех приливных электростанций для экспорта водорода. Две из них - на Дальнем Востоке. Речь идет кроме Пенжинской о ПЭС в Тугурском заливе (Хабаровский край). Этот объект скромнее, его потенциальная мощность 8 ГВт, но и обойдется он "всего" в 30 миллиардов долларов.