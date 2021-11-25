Оман желает партнерства с Индией в реализации проекта Vision-2040

Оман был ключевым столпом политики Индии в Западной Азии и ее старейшим стратегическим партнером в регионе. В этом году был продлен меморандум о взаимопонимании в области обороны, поскольку обе стороны стремятся расширить партнерство военно-морских сил. Оман, запустивший реализацию проекта Vision-2040 для преобразования своей экономики, хотел бы мощных индийских инвестиций в различные секторы, включая портовую инфраструктуру и особые экономические зоны. Об этом заявил Хамед Саиф Аль Равахи, посол Омана в Индии.

В этом году Оман и Индия отмечают 65-летие установления дипломатических отношений. Каковы дальнейшие планы по укреплению стратегического партнерства?

Хамед Саиф Аль Равахи: Индия и Оман поддерживают традиционно теплые и дружественные, исторически сложившиеся отношения благодаря тесным контактам между людьми. Обе страны по разные стороны Аравийского моря сблизили география, история и культура, а также давние морские торговые связи.

Хотя контакты между жителями Индии и Омана можно проследить на протяжении 5 тысяч лет, дипломатические отношения были установлены в 1955 году, а в 2008-м они получили статус стратегического партнерства. Оман был ключевым столпом политики Индии в Западной Азии.

Интересно, что в январе 2022 года в Омане запланирована Неделя Индии, посвященная фестивалю музыки и танца "Азади ка Амрит Махотсав". Она будет организована совместно с индийской диаспорой и друзьями Индии. Планируется несколько мероприятий, чтобы провести масштабный фестиваль в Омане.

Напомню, что во время переговоров между Индией и Оманом, состоявшихся 14 января 2021 года, обе стороны рассмотрели весь спектр отношений, в том числе в политической, энергетической, торговой, инвестиционной, оборонной, космической, горнодобывающей, научно-технической, культурной и консульской областях, а также в сфере безопасности.

В этом году Индия и Оман продлили Меморандум о взаимопонимании во взаимодействии в военной сфере. Как это скажется на оборонном сотрудничестве между двумя странами?

Хамед Саиф Аль Равахи: Военно-морской флот Индии и Королевский военно-морской флот Омана подписали меморандум о взаимопонимании в сентябре этого года об обмене информацией о "белых" перевозках.

Подписание Меморандума о взаимопонимании между Королевским военно-морским флотом Омана и Военно-морским флотом Индии облегчит обмен информацией о торговом судоходстве в регионе Индийского океана. Ожидается, что Меморандум будет способствовать повышению безопасности и защищенности судоходства на море, взаимному сотрудничеству, обмену информацией и пониманию проблем и угроз в регионе.

Военно-морской флот Индии сотрудничает с Королевским военно-морским флотом Омана по нескольким направлениям, включая оперативное взаимодействие, сотрудничество в области подготовки кадров и обмен специалистами в различных областях. С 1993-го оба флота участвуют в проводимых раз в два года морских учениях "Назим Аль-Бар". Морские учения, которые в последний раз проводились у побережья Гоа в 2020 году, состоятся в 2022-м.

Каковы основные возможности для индийских инвестиций в Омане?

Хамед Саиф Аль Равахи: Султан Хайтам бен Тарик аль Саид, пришедший к власти в стране в январе 2020 года, возглавил все действия правительства по реформированию экономики Омана с целью привлечения прямых иностранных инвестиций. Были пересмотрены бизнес- и инвестиционная базы Омана. В 2019 году были обновлены законы о коммерческих компаниях Омана, об иностранных инвестициях, о приватизации, о государственно-частном партнерстве и о банкротстве.

Под руководством султана Хейсама Оман в настоящее время разрабатывает программу дополнительных преимуществ для иностранных инвесторов, включая программу налоговых и налоговых льгот, разрешения на инвестиции сразу в несколько новых отраслей экономики, расширение землепользования, расширение доступа к капиталу, а также стимулирование занятости для компаний, удовлетворяющих требованиям. Эти реформы направлены на улучшение инвестиционного климата Омана и соответствуют плану развития страны до 2040 года.

У Омана есть потенциал во многих отраслях, таких как туризм, рыболовство, логистика, горнодобывающая промышленность, творческие и технологические услуги, а также производство. Правительство Омана активно поощряет прямые иностранные инвестиции и использует доходы от нефти и газа для развития инфраструктуры и человеческих ресурсов страны.

Оман находится в регионе Персидского залива и Индийского океана, там, где соседствуют Аравийский полуостров, Восточная Африка и Южная Азия, вблизи морских путей, по которым проходит значительная доля мировых коммерческих перевозок. Доступ к крупным региональным рынкам очень привлекателен для потенциальных иностранных инвесторов.

Некоторые наиболее перспективные проекты развития и инвестиционные возможности Омана связаны с его портами и свободными зонами, особенно в Дукме, где правительство планирует создать зону свободной торговли площадью 2000 квадратных километров и логистический центр. Благодаря своей внешней политике "все друзья, а врагов нет" Оман не сталкивается с внешними вызовами в сфере безопасности от своих соседей. Благодаря внутренней политике мирного сосуществования практически отсутствует политическая нестабильность среди населения страны.

В последнее время Оман предпринял множество мер по поощрению инвестиций. В августе 2020 года создан государственный орган по Особым экономическим зонам и свободным зонам (OPAZ) для контроля и содействия инвестициям в Особую экономическую зону в Дукме, Свободную зону Алмазуна, Свободную зону Салала, Свободную зону Сохар. В 2019 году принято пять законов о поощрении инвестиций: о государственно-частном партнерстве, об инвестициях в иностранный капитал (FCIL), о приватизации, о банкротстве и о коммерческих компаниях.

Как правящий султан выстраивает международные отношения?

Хамед Саиф Аль Равахи: Султан Хейсам бен Тарик аль-Саид пришел к власти после многолетней политической деятельности, именно он стоял за разработкой Vision-2040 - одного из главнейших проектов страны. Самая важная задача, с которой Оман столкнется в следующем десятилетии, - это диверсификация экономики для предотвращения влияния колебаний цен на нефть. Соответственно, правительство уделяет особое внимание ненефтяным секторам экономики, например, туристическому, упрощая визовые требования для большего числа граждан, что увеличит число гостей. Правительство также уделяет особое внимание расширению возможностей трудоустройства и, в частности, обучению граждан Омана профессиям в ненефтяных секторах.

План Vision-2040 ставит цель перехода Омана от экономики, основанной на добыче нефти, к более разнообразной, основанной на знаниях. Какие шаги необходимы Оману для достижения этой цели?

Хамед Саиф Аль Равахи: Султан Хейсам бен Тарик одобрил запуск концепции будущего "Оман 2040". План экономического и социального развития султаната реализуется с начала 2021-го и до 2040 года. Султан сказал, что Vision-2040 является результатом национального консенсуса, достигнутого путем обсуждения и консультаций между всеми слоями общества.

Vision-2040 года направлена на то, чтобы Оман вошел в число наиболее развитых стран мира, обеспечивающих устойчивое процветание и безопасность для всех. В нем излагается видение перехода Омана от экономики, основанной на нефти, к более разнообразной экономике, основанной на знаниях.

Экономика Омана традиционно основывалась на рыболовстве, сельском хозяйстве и торговле до того, как были открыты и стали разрабатываться запасы нефти и газа. Пока нефтяные доходы страны способствовали быстрому экономическому росту Омана, правительство активно разрабатывало план развития, направленный на диверсификацию, индустриализацию и приватизацию экономики с целью снижения зависимости от вклада нефтяной промышленности в ВВП.