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25.11.2021 11:57
Рубрика: Культура

"Потапов-фест": В Пскове познакомят с самобытной культурой северных народов

Текст: Светлана Мазурова
В Пскове 26 ноября начинается "Потапов-фест" - шестидневный форум искусств, посвященный творчеству культового якутского режиссера Сергея Потапова. В стенах Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина будут представлены кинематограф, театр, музыка и хореография.

Государственный театр коренных малочисленных народов Севера "Гулун" из Якутска покажет 28 ноября спектакль "Хуума" по пьесе современного якутского драматурга Сергея Ермолаева (Сиэна Екера). На якутском языке с синхронным аудиопереводом. 29 ноября ансамбль танца народов Севера "Гулун", существующий уже 30 лет, выступит с концертной программой "Моя любимая Родина. Пробуждение". Псковскую публику познакомят с самобытной культурой северных народов - ритуальными танцами, звуками старинных музыкальных инструментов, горловым пением якутов.

Фото: Стас Левшин
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Альметьевский татарский драматический театр 30 ноября представит спектакль фронтмена фестиваля "Та, которую не ждали" по пьесе испанского драматурга Алехандро Касоны "Утренняя фея". Спектакль будет идти на татарском языке с синхронным аудиопереводом.

27 ноября и 1 декабря пройдут премьерные показы спектакля "Зойкина квартира" по пьесе Михаила Булгакова. К 130-летию со дня рождения автора. Постановка Сергея Потапова, как отмечают в театре, - трагическая буффонада, мистическая история, с отсылкой к "Фаусту" Гете и к роману "Мастер и Маргарита". В роли Зои Пельц - актриса Санкт-Петербургского театра имени В.Ф. Комиссаржевской Кристина Кузьмина и актриса Псковского театра драмы Наталья Петрова.

Также будут представлены фильмы Потапова "Дыши", "Дойду", "Подснежники", "Бог Дьёсёгёй" (документальный). Вход на кинопоказы бесплатный.

В онлайн-формате пройдет лекция театроведа, профессора РУТИ (ГИТИСа) Анны Степановой "Андрей Борисов и становление современного якутского театра". Состоится она 28 ноября, в день 70-летнего юбилея выдающегося якутского режиссера и педагога, реформатора национального театра.

Фото: Пресс-служба кинофестиваля Arctic open
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Организаторы "Потапов-феста": региональное отделение "Российский фонд культуры" в Псковской области, Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина (филиал Национального драматического театра России), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

Сергей Потапов - ученик Марка Захарова - поставил более ста спектаклей в России (Якутия, Татарстан, Тува, Бурятия, Башкортостан, Хакасия, Алтай, Красноярский край, Екатеринбург, Санкт-Петербург), Франции, Эстонии, Казахстане, Узбекистане. Его "Макбет" по Эжену Ионеско получил специальный приз жюри Национальной театральной премии "Золотая маска" "за яркий артистизм, сочетание национальных традиций с поэтикой европейского авангарда". Сергея Потапова считают родоначальником якутского независимого кино. Его фильмы участвовали во многих международных кинофестивалях.

Тем временем

29 ноября Альметьевский татарский драматический театр дважды сыграет спектакль  "Магазин" другого режиссера - Эдуарда Шахова, выдвигавшийся на премию "Золотая маска". Он будет представлен в рамках проекта "Лучшие спектакли России в Пскове" при поддержке Российского фонда культуры. На псковской сцене альметьевский театр выступит впервые в истории.

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