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25.11.2021 07:41
Рубрика: Власть

Сахалин первым в России начал переход на водородное топливо

Текст: Татьяна Дмитракова
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 268(8619)
В России намечено сформировать как минимум три региональных водородных кластера - Северо-Западный, Восточный и Арктический. Их задача - способствовать созданию экспортно ориентированного производства водорода и энергетических смесей на его основе.

- Есть несколько характеристик успешного водородного кластера. Первая - перед ним должны стоять амбициозные цели. При этом очень важно, чтобы эти цели совмещали две подзадачи: подготовку производства водорода и логистики для его экспорта, а также создание водородной экономики, водородного бизнеса на территории региона, - считает директор инфраструктурного центра "Энерджинет", руководитель законодательной рабочей группы НТИ Дмитрий Холкин. - Второй аспект - кластер, по сути, должен быть водородным хабом, сочетающим не только производство и хранение газа, но и множество бизнесов, которые используют эту продукцию для развития экономики данного региона. Третий сюжет связан с механизмами государственной поддержки и стимулирования водородной экономики, поскольку без них реализовывать новые технологии сложно.

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Кроме того, по мнению юриста компании Baker McKenzie Романа Ишмухаметова, кластер должен быть ориентирован на долгосрочные тенденции и на весь проектный цикл предоставлять льготы российским и иностранным инвесторам и их совместным предприятиям.

Этим параметрам в полной мере отвечает Восточный водородный кластер, формирующийся в Сахалинской области. Здесь есть прямой доступ к ресурсам: одним из вариантов сырья для получения водорода является природный газ. Идею активно поддерживает региональное правительство, к тому же на островах взят курс на нейтрализацию выбросов углерода. Развивается внутриобластной рынок сбыта. На Сахалине действуют преференциальные режимы - ТОР и СПВ. Преимуществом стала географическая близость к Японии и Южной Корее, в которых уже утверждены правовые основы перехода на водородную экономику: логистические издержки экспорта в страны АТР будут минимальны. Наличествует транспортная инфраструктура, в частности, Корсаковский глубоководный морской порт.

- Сейчас наступила пора, когда никого не нужно убеждать в том, что водород - это топливо будущего. Все, кто серьезно занимается энергетикой, переориентируются на него. Мы приняли принципиальное решение: от газового баланса Сахалинской области "отрезали" 200 миллионов кубометров для производства водорода, - сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. - Можно считать, что у нас уже готова технологическая база. Достижения Сахалина в сфере сжижения газа - криогенные технологии, наработки, связанные с безопасностью и автоматизацией, - будут востребованы для производства водорода.

В 2024 году в Сахалинской области планируют производить 30 тысяч тонн водорода, к 2030-му - 100 тысяч

Как уточнил замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области Евгений Гетц, кластер предполагает размещение в нем предприятий полного цикла водородной энергетики - как производителей газа, так и инжиниринговых, сервисных и транспортно-логистических компаний. Напомним, о создании кластера было объявлено в сентябре 2020 года на Дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина". За минувшее время удалось сделать немало.

В апреле 2021-го подписано соглашение между правительством Сахалинской области, компаниями "Русатом Оверсиз" и Air Liquide о строительстве водородного завода. На острове выбрана площадка для будущего предприятия и подготовлено предварительное технико-экономическое обоснование. Сейчас разрабатывается ТЭО.

- Завод мы намерены запустить на базе технологии конверсии метана с применением сахалинского природного газа, - поделился планами вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса "Русатом Оверсиз" Антон Москвин. - И мы собираемся производить исключительно "голубой" водород.

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В текущем году достигнута договоренность с министерством экономики, торговли и промышленности Японии о разработке технико-экономического обоснования цепочки поставок водорода из Российской Федерации в Страну восходящего солнца. На Восточном экономическом форуме-2021 власти области, Росатом и Газпром подписали соглашение о поставках природного газа для нужд кластера, в том числе для крупнотоннажного производства водорода. Заключена целая серия договоров в транспортной сфере, которая является крупным потенциальным потребителем будущего топлива, в частности, с подразделениями компаний Volvo и "КамАЗ". Предусматривается развитие транспорта на водородных топливных элементах и сопутствующей топливозаправочной инфраструктуры, а также участие компаний в создании водородного парка на территории Сахалинской области. Правительство региона и корпорация Mitsubishi пришли к соглашению, по которому японская компания поделится своими водородными технологиями.

К 2024 году на острове планируют запустить водородные поезда. Этот пилотный для Российской Федерации проект реализует ОАО "РЖД" совместно с АО "Трансмашхолдинг" и ГК "Росатом".

- Разработка технико-экономического обоснования завершена, - сообщил Антон Москвин. - Предполагается запуск семи водородных поездов. Проект предусматривает производство водорода либо методом конверсии метана, либо электролизом. В ТЭО заложены обе опции. После принятия инвестиционного решения инициаторы перейдут к реализации проекта.

Предусмотрено строительство двух заправочных станций - в Южно-Сахалинске и Холмске. По расчетам среднесуточный пробег поездов на новом топливе составит 305 километров. В год этот показатель достигнет 630 тысяч, пассажиропоток - 243 тысячи человек, потребность локомотивов в водороде - 224 тонны.

Фото: Татьяна Сухановская
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- Помимо поездов на водородные топливные элементы можно перевести автомобили, беспилотные авиационные системы, морской транспорт. Планируем применять метан-водородные смеси (МВС) на газовых электростанциях, ТЭЦ-1 и котельных жилищно-коммунального комплекса, а также для автономного энергообеспечения. В островном регионе осуществляются программы перевода автотранспорта на газомоторное топливо, в качестве такого горючего может выступать и МВС, - перечислил варианты использования водорода на внутреннем рынке Евгений Гетц.

Еще одно направление, напрямую связанное с формированием водородной экономики в регионе, - научно-образовательное. На базе Сахалинского госуниверситета создан Центр компетенции перспективной энергетики. В его задачи наряду с подготовкой и переподготовкой специалистов входят разработка технологий водородной энергетики и мониторинг результатов их внедрения.

- При запуске водородного завода мы рассчитываем получать 30 тысяч тонн продукции в год, - отметил Валерий Лимаренко. - Много это или мало? Для рынка, который перед нами раскрывается, как огромная пропасть, это, конечно, капля. Но это много для первого шага к масштабному промышленному производству. Первые 30 тысяч тонн будут означать, что система готова к тиражированию.

До 2030 года предполагается ввод второго и третьего заводов, которые станут выдавать дополнительно 70 тысяч тонн водорода. Таким образом, ежегодный объем его производства в Сахалинской области должен достичь 100 тысяч тонн.

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