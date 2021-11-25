В Хабаровском крае снежный циклон нарушил авиасообщение

В Хабаровском крае из-за снегопада и сильного ветра нарушено авиасообщение.

Закрыты аэропорты Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани. Там расчищают взлетно-посадочные полосы, сообщает пресс-служба аэропорта Хабаровска в своем телеграм-канале.

Из-за стихии на сутки задержаны вылеты рейсов из краевой столицы в Нелькан, Советскую Гавань и Херпучи.

В воздушной гавани Хабаровска ожидают разрешения на вылет рейсы Новосибирск-Владивосток и Красноярск-Владивосток.

Напомним, регион накрыл мощный циклон. На дорогах края введены ограничения для движения пассажирских автобусов.