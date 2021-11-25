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25.11.2021 05:55
Рубрика: Общество

В Приморье создали программу для выявления кибермошенников

Текст: Александр Филимоненко

Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали программу, которая распознает попытку взлома и получения незаконного доступа в различные системы, в том числе банковские, сообщил ТАСС.

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По словам руководителя направления "Кибербезопасность" Института математики и компьютерных технологий ДВФУ Романа Дремлюги, программа с помощью нейронных сетей ищет аномалии в поведении пользователя.

- Программа, например, понимает, когда пользователь пытается подобрать пароль, делает какие-то запросы, которые делать не должен, или выходит в банковскую сеть в необычное для себя время, - уточнил Роман Дремлюга и добавил, что все это признаки попыток мошенников получить доступ к банковским средствам.

Над созданием программы трудились студенты Института математики и компьютерных технологий, объединившего в 2021 году все ИТ-направления вуза.

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