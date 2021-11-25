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25.11.2021 09:09
Рубрика: Общество

В Приморье выбрали площадку для центра ядерной медицины

Текст: Александр Форин
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 268(8619)
В столице ДФО все-таки появится собственный центр ядерной медицины. С 2017 года его несколько раз собирались построить на острове Русский, но сейчас власти Приморья остановились на улице Русской в материковой части города. Подходящая площадка нашлась по соседству с профильным мед­учреждением - краевым онкологическим диспансером.

- Это была длительная работа. Около двух лет мы выбирали место установки циклотрона и оборудования для позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). В соответствии с постановлением Министерства здравоохранения РФ о том, что все должно быть в едином комплексе, принято решение разместить циклотрон рядом с онкологическим диспансером. Есть соответствующая площадка с инженерными коммуникациями. А самое главное - в наличии все необходимые специалисты, - заявил глава Приморья Олег Кожемяко.

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ПЭТ - современный высокотехнологичный метод исследования, с помощью которого очень точно определяется стадия онкологического заболевания, наличие метастазов, контролируется ход лечения. Потребность в ПЭТ-диагностике в Приморье довольно высока.

С 2016-го в крае ежегодно проводится 4-4,5 тысячи исследований на ПЭТ-сканере, установленном в медцентре Дальневосточного федерального университета. Радиоизотопы для ПЭТ-диагностики доставляют во Владивосток из Хабаровска самолетом, а из аэропорта - автомобилем. Благодаря выверенной логистике путь занимает ровно четыре часа. Но есть дополнительные сложности из-за особых требований к перевозке и хранению радиоактивных изотопов.

На приобретение ПЭТ-сканера для нового центра в бюджете Приморья предусмотрено 130 миллионов рублей и еще 20 миллионов - на подготовку помещений. Ввод оборудования в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал следующего года.

На приобретение ПЭТ-сканера для нового центра в бюджете Приморья предусмотрено 130 миллионов рублей и еще 20 миллионов - на подготовку помещений

- Циклотронно-радиохимический комплекс, позволяющий производить на месте четыре основных изотопа, предполагается построить за счет инвестиционных средств, - уточнила заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Партнером выступит АО "Рус­атом Хэлскеа", с которым власти Приморья на Восточном экономическом форуме в 2017 году уже подписывали концессионное соглашение о создании центра ядерной медицины на острове Русский. Планировалось, что медучреждение обеспечит потребности в диагностике и лечении онкозаболеваний не только всего Дальнего Востока, но и соседних стран АТР.

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Нынешние планы не столь глобальны. Анастасия Худченко говорит, что новый ПЭТ-центр сократит время ожидания диагностики для приморцев. Кстати, жители края смогут пройти ее бесплатно по полису ОМС с направлением от врача.

- В течение двух-трех лет мы должны реализовать этот проект. Во Владивостоке будут работать два ПЭТ-центра. Кроме того, планируем заниматься хирургическим корпусом краевого онкодиспансера. И тогда около шести тысяч онкобольных будут получать качественную диагностику и лечение, - заявил Олег Кожемяко.

Напомним, в сентябре власти Хабаровского края объявили, что Дальневосточный окружной центр ядерной медицины будет построен в Хабаровске на базе регионального клинического центра онкологии с использованием концессионного механизма.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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