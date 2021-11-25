Зачем Сахалинской области новые внутрирегиональные авиамаршруты

В декабре на Сахалине запустят два новых воздушных рейса из областного центра - до населенных пунктов Леонидово и Смирных. Это один из этапов развития авиационной сети на островах, анонсированного властями субъекта. План масштабный и довольно амбициозный. Между тем о необходимости таких изменений в регионе спорят до сих пор.

Долететь до села

Поручение разработать комплексный план развития транспортной системы Сахалина и Курил дал летом 2020 года губернатор Валерий Лимаренко. Новая схема позволит пассажирам выбирать оптимальный путь из района в район с использованием различных видов транспорта: авиационного, железнодорожного, автомобильного, морского. При этом Сахалин - не Камчатка, не Чукотка, не Колыма и не Якутия. Бескрайних просторов на острове нет, особо труднодоступных местностей тоже. Зачем же понадобились еще и авиамаршруты?

- Если люди смотрят на дороги как на единственный способ добраться из пункта А в пункт В, то нельзя говорить о полноценном повышении транспортной доступности. Нужно иметь альтернативные варианты. К примеру, если мы хотим из областного центра поехать в Александровск-Сахалинский, у нас должен быть выбор: полететь на самолете, отправиться на поезде и на автобусе, - объясняет Лимаренко.

В планах регионального правительства - восстановить сеть посадочных площадок на островах, созданную в советское время. Для этого нужно привести в порядок "взлетки" в Александровске-Сахалинском, Зональном, Смирных (расположены в центральной части острова). Планируется, что посадочные площадки появятся также в Северо-Курильске (Парамушир) и на острове Шикотан. А в более дальней перспективе - в таких удаленных селах, как Хоэ, Трамбаус, Виахту.

Надо отдать должное властям, планы претворяются в жизнь почти без задержек. С января 2021 года открыли авиасообщение между Южно-Сахалинском и Шахтерском, Александровск-Сахалинском и Зональным, а также Зональным и Ногликами. По этим маршрутам летают воздушные суда пассажировместимостью до 19 человек. Удобно? Еще бы: вместо 12 часов на автобусе (или на автобусе плюс по железной дороге) из Южно-Сахалинска до Александровска теперь можно добраться за пару часов на самолете. Рейсы в Леонидово и Смирных дополнят сложившуюся картину.

Кто-то против?

Как ни странно, идея областного правительства многими была воспринята в штыки сразу же после обнародования.

"Кого возить? Бюджетников в командировки, вот и все. Мобильность населения никакая, самого населения с гулькин нос, с транспортировкой пассажиров полностью справляются незагруженная железная дорога и автомобильный транспорт", - приводили мнения жителей год назад местные СМИ. На интернет-форумах наперебой доказывали: привести в порядок старые аэродромы (часть из которых военные) - задача затратная и не такая уж актуальная.

- Действительно, в советское время система малой авиации на Сахалине была развита, - соглашается депутат областной думы Александр Болотников. - Но тогда не существовало такой разветвленной сети автодорог. На основных трассах не было асфальта. А сейчас от Южно-Сахалинска - прекрасное полотно и до Смирных, и до Леонидова. Можно доехать туда и на поезде. Он обращает внимание на еще один нюанс: Леонидово - маленькое село в 16-17 километрах от районного центра Поронайска.

Если раньше ВПП на аэродромах в маленьких городах или поселках создавали с искусственным покрытием, то сейчас предпочтение отдают посадочным площадкам с грунтовкой

- Представьте себе: человеку из Поронайска надо при­ехать в Леонидово, пройти регистрацию, сесть и полететь. Смысл? Он это расстояние до Южно-Сахалинска проедет за три-четыре часа на машине или за чуть большее время на автобусе, - не скрывает удивления Болотников. - Мы, конечно, можем включить в сеть маршрутов малой авиации каждый населенный пункт, но сколько это будет стоить? Речь идет о бюджетных деньгах - надо же и взлетно-посадочную полосу довести до нормативного состояния, и билеты для населения субсидировать. Эти деньги можно направить на более важные дела - асфальтирование дорог в сельских населенных пунктах, ремонт дворовых территорий. Можно закупить нормальные комфортабельные автобусы, которые ходили бы в районы. Я понимаю - авиамаршруты на те же Парамушир и Шикотан, в другие отдаленные пункты нужны, очень нужны. Но зачем гонять самолет до Смирных? К тому же погода на Сахалине непредсказуема и изменчива. Циклон - и никакой борт никуда не летит.

Сколько стоит ВПП построить

Конечно, все упирается в деньги.

- Экономически обосновать такие перевозки сложно, - отвечает на вопрос "РГ" министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко. - В полномочия субъекта входит организовать транспортную доступность для региона. И все регулярные перевозки требуют поддержки, субсидирования. Пассажир покупает билет не по себестоимости, а за ту цену, которая для него приемлема. Полет Южно-Сахалинск - Александровск-Сахалинский обойдется всего в 2100 рублей.

По его словам, воздушный путь очень востребован не только среди командированных, им с удовольствием пользуются студенты, пожилые люди, сахалинцы, отправляющиеся в областной центр на медицинское обследование. Это социальный проект, таким он и был задуман.

- Да, многие критиковали наши планы, - продолжает Валерий Спиченко. - Говорили, что некого возить, что это нецелесообразно, что население удаленных районов Сахалина привыкло ездить на автобусах. Но за десять месяцев 2021 года новыми маршрутами воспользовались более 11 тысяч человек! Это показывает востребованность данного вида перевозок.

При этом власти объясняют, что больших расходов на инфраструктуру не предусмотрено. Например, в качестве посадочных площадок в Леонидове и Смирных используют не эксплуатируемые в настоящее время военные аэродромы - спасибо минобороны, которое пошло навстречу руководству региона. Сейчас идут переговоры с РЖД об обслуживании авиапассажиров в зданиях станций в Поронайске и Смирных. "Фактически средства затрачены на необходимое радио- и метеооборудование, геосъемку высотных препятствий, оформление аэро­навигационных паспортов", - дают расклад в правительстве области.

- Если раньше ВПП на аэродромах в маленьких городах или поселках создавали с искусственным покрытием, они обходились порой в несколько миллиардов рублей, то сейчас на первый план выходит концепция сооружения или восстановления посадочных площадок с грунтовкой, стоимость строительства и содержания которых ниже на порядок, - подчеркивает Валерий Спиченко. - Это не требует больших финансовых вложений. В Приморском крае такая модель работает с 2013 года. Мы ее переняли и трансформировали. Я думаю, все получится.

Самолет застрял на поле

Сказать, что все идет как по маслу, нельзя. Например, не очень приятная история произошла с аэродромом в Александровске-Сахалинском.

- Его обустраивали на базе старого советского. Привезли грунт - насыпали полосу, разровняли, запустили рейсы. Не прошло и полугода, как в апреле 2021-го на полосе застрял самолет, - напоминает Александр Болотников.

Непредвиденным обстоятельством этот случай можно назвать с натяжкой, весна на Сахалин приходит каждый год, и в это время кисель на грунтовых дорогах - обычное дело. Регламент, кстати, предусматривает временное прекращение полетов. Но в данной ситуации все оказалось сложнее: проверка показала, что подрядчики завезли грунт ненадлежащего качества, а система водоотведения на объекте, мягко говоря, далека от идеальной. Ремонт после этого организовали, полеты восстановили, но более масштабные мероприятия по снижению уровня грунтовых вод на аэродроме все-таки нужны.

Так чем является развитие сети авиамаршрутов на Сахалине: витанием в облаках или необходимостью? На одной чаше весов - большая нагрузка на областной бюджет, на другой - новые возможности для сахалинцев. Можно ли точно измерить выгоду области? Депутат Александр Болотников считает, что можно и нужно.

- Я планирую в следующем году предложить контрольно-счетной палате региона проверить эффективность строительства этих аэродромов, учитывая заполняемость рейсов и все затраты, - говорит он.