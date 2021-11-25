Бывший замглавы Ульяновской области задержан по подозрению в хищении

Бывший первый заместитель губернатора Ульяновской области Анатолий Озернов задержан в Москве, сообщает региональный СК.

Экс-чиновнику вменяют мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

Региональный Следком совместно с областным УФСБ установили причастность Анатолия Озерова, занимавшего должность первого замгубернатора с 2014 года по апрель 2021 года, к хищению бюджетных денег группой лиц.

По версии следствия, чиновник, используя должностное положение, привлек к участию в конкурсах на заключение госконтрактов аффилированных ему предпринимателей, которые вносили в проектно-сметную документацию ложные сведения, увеличив стоимость строительных материалов и работ на сумму свыше 15 млн рублей.

"Подозреваемый доставляется к следователю СК для проведения с ним следственных и процессуальных действий. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте", - говорится в сообщении.

Старший помощник следователя Евгений Словцов уточнил, что хищение произошло при ремонте помещений в правительстве Ульяновской области, когда должность губернатора занимал Сергей Морозов, ушедший в апреле 2021 года в отставку. По данным сайта госзакупок, капремонт здания областного правительства проводили в два этапа, общая сумма контрактов составила более 74 миллионов рублей.