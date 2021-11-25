На утренник по пропуску

Новая мотивация для населения сделать прививку против новой коронавирусной инфекции появилась в Республике Башкортостан. Минобрнауки региона объявил: QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию либо перенесенное заболевание, станет пропуском для родителей дошкольников на новогодние утренники. В прошлом году праздник в детсадах проходил в закрытом режиме, а Дед Мороз поздравлял детей с экрана телевизора.

Как уточнили в министерстве образования и науки Башкирии, в этом году ни аниматорам, ни артистам, ни фотографам и другим посторонним лицам в садики прийти не разрешат. Так же, как и родителям не позволят нарядиться Дедом Морозом. Вероятнее всего, последний вновь будет вещать через экран телевизора, либо его роль исполнят воспитатели. Во всех дошкольных группах праздники пройдут отдельно. У родителей на входе проверят QR-коды, измерят температуру. Им придется все время быть в масках и соблюдать социальную дистанцию, отметили в минобрнауки.

Вот с последним требованием может возникнуть проблема, ведь для его выполнения необходимо обеспечить рассадку родителей в зале на расстоянии в полтора метра. Не во всех детсадах площадь комнат позволяет поместить 20-30 мам и пап с соблюдением дистанции. Тогда как за неисполнение требования учреждению грозит штраф 500 тысяч рублей.

В одном из дошкольных учреждений Уфы нашли выход: предложили родителям разделиться на тех, кто придет на Новый год, а кто на 8 Марта. Но не более 10 человек. Посовещавшись, мамы и папы мудро решили ради эмоционального благополучия своих чад вовсе не приходить на утренник, а организовать онлайн-трансляцию праздника.

Пензенские студенты вернулись за парты

Учебная жизнь возвращается в Пензенский государственный университет (ПГУ) после затянувшегося локдауна. Вернуться к привычным занятиям помогло снижение заболеваемости среди молодежи.

- Мы были вынуждены уйти на дистант, чтобы прервать цепочку передачи коронавирусной инфекции среди учащихся и сотрудников вуза. На начало введения карантина диагноз был подтвержден у 200 человек, сейчас осталось 85 болеющих. Новых случаев нет, динамика выздоровления очевидна, - пояснил ректор ПГУ Александр Гуляков.

Посещать занятия очно могут те, у кого есть QR-код вакцинированного, переболевшего или действующий медотвод от прививки. На сегодня от коронавируса привиты почти 90 процентов обучающихся и преподавателей, без малого это 22 тысячи человек.

Пока обучение сохранится в смешанном формате: лекции будут проводиться в онлайне, а практические и лабораторные занятия - в вузовских аудиториях. Первыми за парты вернулись студенты-медики - с третьего по шестой курс. Двери также открыли и три филиала университета в городах Кузнецке, Нижний Ломов и Сердобске. Стандартные меры безопасности сохраняются - замер температуры, антисептики, маски и очистители воздуха.

Пензенские школьники после осенних каникул тоже приступили к урокам в обычном режиме. На карантине находятся только классы, где есть подтвержденные случаи заболевания коронавирусом. Их число постепенно снижается. В региональном правительстве сообщили, что после локдауна, последствия которого мы сейчас наблюдаем, в три раза снизилось число обращений в скорую помощь. В начале месяца доходило до двух тысяч вызовов в сутки.

От чиновников до пожилых

Обязательная вакцинация для совершеннолетних студентов и жителей старше 60 лет вводится в Ленинградской области. В категории граждан старшей возрастной группы привиться в первую очередь необходимо людям с хроническими заболеваниями, они в особой группе риска. Исключение сделано лишь для тех, у кого есть медотводы.

На заседании регионального правительства прозвучал вопрос, а как же быть с госслужащими. Многие из них - люди солидные и давно отметили 60-летние юбилеи. Главный санитарный врач Ленобласти ответила жестко - обязательная вакцинация госслужащих в регионе была введена еще 12 октября. Первым компонентом вакцины к 1 ноября обязаны были привиться не менее 80 процентов чиновников региона, причем не имеет значения, сколько им лет.

Совершеннолетние студенты должны быть вакцинированы независимо от того, по какой форме они обучаются, в очной или, например, в вечерней. От прививки в этой категории также освобождаются лишь обладатели медотводов.

Стоит отметить, что на том же заседании, где прозвучал тезис о введении обязательной вакцинации для пожилых и студентов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в целом регион не планирует ужесточать ограничения. "В ближайшей перспективе возможны лишь точечные уточнения и разъяснения действующих мер", - отметил глава региона.

Бизнесу помогут

В Калининградской области детские развлекательные центры, игровые комнаты и парки аттракционов получат невозвратные субсидии из регионального бюджета - до двух миллионов рублей. Регион решил поддержать предпринимателей, которые из-за эпидемиологических ограничений не работают больше месяца.

Сейчас начался прием заявок, которые нужно подавать в информационно-расчетный центр. На размер субсидии для парков аттракционов влияют численность работников, количество и класс технических устройств. Выплата для детских развлекательных учреждений зависит, помимо штата, от площади помещений. К примеру, небольшой батутный центр площадью двести квадратных метров, в котором работают десять человек, получит 385 тысяч рублей. В региональной казне на субсидии паркам аттракционов и детским развлекательным учреждениям заложили двадцать миллионов рублей. В целом же на оперативную антикризисную поддержку предпринимателей в области зарезервировали порядка 120 миллионов рублей. 50 миллионов направят на выплаты пострадавшему микробизнесу со штатом не более 15 человек. Еще 50 миллионов - это объем финансирования льготной кредитной программы "Антикризис" для отраслей, наиболее пострадавших от ковидных ограничений.