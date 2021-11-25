Выдающийся российский режиссер-аниматор Гарри Бардин стал почетным гражданином Оренбурга - это звание единогласно было присвоено уроженцу города на состоявшемся в четверг заседании городского совета областного центра.

Об этом сообщил "РГ" руководитель Оренбургского благотворительного фонда "Евразия" Игорь Храмов - именно он ранее вышел с такой инициативой, которую поддержали горожане. Гарри Бардин родился в Оренбурге (в то время - Чкалов) 11 сентября 1941 года. В то время его мама ехала из Киева в эвакуацию в Магнитогорск. Мальчика назвали Гаррик - так записано в документах оренбургского загса.

В Оренбурге будущий обладатель пяти премий "Ника", "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и других престижных наград прожил до 1944 года. Впоследствии, Бардин неоднократно приезжал сюда. Он представлял землякам свои новые работы и книгу воспоминаний.

Гарри Бардин удостоен высшей степени отличия Оренбурга "За вклад в нравственное, духовное, физическое, патриотическое воспитание, просвещение и образование подрастающего поколения (молодежи) и яркую творческую общественную деятельность, которая получила всероссийское и международное признание".