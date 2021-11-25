Компания "Термосталь" займется строительством газостатов

На выставке "Металл-Экспо 2021" АО "Термосталь" презентовало свои возможности по строительству нагревательных и термических газовых печей промышленного назначения. Это новое направление развития компании, реализуемое в рамках кооперации с ПАО "Русполимет".

АО "Термосталь" совместно с ЗАО "Дробмаш" (также входит в группу компаний "Русполимет") включилось в перспективный проект - строительство газостатов различного назначения и производительности. Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет"

АО "Термосталь" - старейшая печестроительная компания в России, современная история которой началась в 1990 году. Ими поставлено уже более 150 промышленных печей по всей России, а также на Украину и в Казахстан.

- Наши печи более десяти лет работают на таких гигантах как, например, "Выксунский металлургический завод", "Северсталь", "Краматорский завод тяжелого машиностроения". С этими предприятиями мы уже прорабатываем варианты реконструкции и модернизации оборудования,- рассказал генеральный директор "Термостали" Виктор Савастьянов. - На Кулебакском металлургическом заводе "Русполимета" за последние 15 лет нами построено 20 печей различного назначения. Стараемся это сотрудничество держать на высоком тонусе, выполнять все необходимые задачи и работать со всеми подразделениями "Русполимета".

По словам Савастьянова, недавно совместно с ЗАО "Дробмаш" (также входит в группу компаний "Русполимет") предприятие включилось в очень перспективный проект - строительство газостатов (установок для горячего изостатического прессования) различного назначения и производительности.

- Наша задача состоит в том, чтобы изготовить сердцевину газостата - печную вставку с донным нагревателем. Задача новая и очень интересная. Для нас это вызов, но мы не сомневаемся, что "Термосталь" совместно со структурными подразделениями "Русполимета" реализует проект качественно и в сроки,- добавил генеральный директор.

Справка "РГ"

История фирмы "Термосталь" началась в 1990 году с преобразования петербургского отделения института "Теплопроект" в самостоятельное предприятие.

Деятельность фирмы охватывает три основных направления: нагревательные и термические газовые печи промышленного назначения, специализированное термическое оборудование, включающее нагревательные устройства и средства охлаждения.