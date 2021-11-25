Компания "Термосталь" займется строительством газостатов

АО "Термосталь" - старейшая печестроительная компания в России, современная история которой началась в 1990 году. Ими поставлено уже более 150 промышленных печей по всей России, а также на Украину и в Казахстан.
- Наши печи более десяти лет работают на таких гигантах как, например, "Выксунский металлургический завод", "Северсталь", "Краматорский завод тяжелого машиностроения". С этими предприятиями мы уже прорабатываем варианты реконструкции и модернизации оборудования,- рассказал генеральный директор "Термостали" Виктор Савастьянов. - На Кулебакском металлургическом заводе "Русполимета" за последние 15 лет нами построено 20 печей различного назначения. Стараемся это сотрудничество держать на высоком тонусе, выполнять все необходимые задачи и работать со всеми подразделениями "Русполимета".
По словам Савастьянова, недавно совместно с ЗАО "Дробмаш" (также входит в группу компаний "Русполимет") предприятие включилось в очень перспективный проект - строительство газостатов (установок для горячего изостатического прессования) различного назначения и производительности.
- Наша задача состоит в том, чтобы изготовить сердцевину газостата - печную вставку с донным нагревателем. Задача новая и очень интересная. Для нас это вызов, но мы не сомневаемся, что "Термосталь" совместно со структурными подразделениями "Русполимета" реализует проект качественно и в сроки,- добавил генеральный директор.
Справка "РГ"
История фирмы "Термосталь" началась в 1990 году с преобразования петербургского отделения института "Теплопроект" в самостоятельное предприятие.
Деятельность фирмы охватывает три основных направления: нагревательные и термические газовые печи промышленного назначения, специализированное термическое оборудование, включающее нагревательные устройства и средства охлаждения.