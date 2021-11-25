Предприятия группы "Русполимет" приняли участие в "Металл-Экспо 2021"

Участие в крупнейшем металлургическом форуме России - "Металл-Экспо" - для группы "Русполимет" давно стало традицией. Эта выставка - повод поговорить о том, что изменилось для предприятий группы за год, какие новинки представлены в этом году, а также что ждет производства в ближайшей перспективе. По словам главы группы "Русполимет" Виктора Клочая, все они продемонстрировали позитивную динамику своей работы, а представленная продукция по качеству во многом превышает требования ГОСТ.

Виктор Владимирович, группа "Русполимет" увеличивает свое присутствие на "Металл-Экспо", в этот раз представлены не один, а два ваших стенда. В какую сторону расширено участие?

Виктор Клочай: Основной стенд традиционный. Здесь представлены наши предприятия чисто металлургического направления. Это сам "Русполимет", "Гранком", "Завод вакуумной металлургии" и "Выксунский литейный завод". К выставке все предприятия подошли с позитивной динамикой по сравнению с прошлым годом и с новой продукцией.

Прежде всего, стоит отметить то, что касается новых технологий - это изделия из порошка собственного производства, изготовленные методом горячего изостатического прессования и 3D. Они имеют практическое применение в нефтегазовой отрасли, атомной энергетике, судостроении, авиастроении. Все образцы данной продукции в ходе испытаний и различных исследований показывают результаты более высокие, чем прописано в требованиях ГОСТ.

На другом стенде представлены компании, которые работают в зоне металлургического оборудования - это выксунский "Дробмаш" в кооперации с санкт-петербургским предприятием "Термосталь". Их сотрудничество основано на наших задачах по модернизации и освоению новых производств. Это газостаты, необходимые для изготовления изделий из порошков, являющиеся образцом классического импортозамещения, а также вакуумные нагревательные печи, электрические печи и другие. Для обоих предприятий это новые сферы работы.

"Дробмаш" на сегодняшний день уже имеет в своем активе несколько изготовленных газостатов. В процессе изготовления еще два газостата для "Русполимета". В плане основного вида деятельности предприятия - дробильно-сортировочного оборудования - практически полностью проведено обновление продуктовой линейки в программе импортозамещения. Процесс диверсификации идет. Это изделия для атомной отрасли, машиностроения.

Ну а "Термосталь" - это известное имя на рынке, предприятие с большой историей и с богатыми традициями и высококвалифицированным инженерным блоком. Практически все металлургические производства сотрудничают с этой компанией. В рамках нашей кооперации решаются вопросы изготовления оборудования. Мы намерены практически замкнуть цикл изготовления тех агрегатов, которые проектирует, монтирует и строит "Термосталь".

У всех предприятий группы "Русполимет" за минувший год произошли позитивные изменения. И мы рассчитываем на то, что эта динамика будет продолжаться.

"Металл-Экспо" - это время для продуктивных переговоров как с постоянными клиентами, так и с новыми. В первый день выставки было подписано соглашение с австрийской компанией Inteco о поставках двух новых печей для цеха специальной электрометаллургии. С кем еще?

Виктор Клочай: Формат выставки получился несколько сокращенным, связано это, прежде всего, с пандемией. Но тем не менее в рамках этих трех дней у нас были переговоры и с иностранными компаниями и с традиционными клиентами. Они для нас главное, с ними мы обсуждаем перспективы следующего года. Это представители всех основных отраслей промышленности - аэрокосмической, судостроения, атомной, общей энергетики и так далее. Мы рассчитываем на развитие сотрудничества и на то, что наши новые продукты и новые компетенции будут востребованы. Как в области спецметаллургии, так и в области машиностроения.

Часть программы следующего года точно формируется в рамках этой выставки. Мы работаем над контрактной программой с июля, до конца ноября стоит задача расписать бюджеты и всю работу на будущий год.

Она также будет ориентирована на развитие предприятий группы "Русполимет"? На чем вы намерены сделать акценты?

Виктор Клочай: В начале следующего года мы заканчиваем формирование цепочки металлургического передела: запускаем прокатный стан для получения продукции из спецсталей и сплавов, включая титан. Мы ставим еще одну вакуумно-индукционную печь, вакуумно-дуговую печь и, возможно, печь электрошлакового переплава большого диаметра. В следующем году мы планируем запустить еще два газостата.

На ближайшие несколько лет мы намерены сосредоточить внимание на освоении мощностей, совершенствовании работы, улучшении качества, обеспечении всех ожидаемых требований наших клиентов, ну и продвижении того, что мы имеем, на новые рынки.

Рассчитываем развернуться в сторону задач социального плана, развития кадрового потенциала и других.