Прокуратура: 95 вятских памятников природы не поставлены на учет

В Кировской области на государственный кадастровый учет не поставлены 95 памятников природы. Из-за этого защитные мероприятия по ним проводятся не в полной мере.

Об этом "РГ" сообщили в Кировской межрайонной природоохранной прокуратуре. Нарушения были выявлены в ходе плановой проверки исполнения законодательства об охране окружающей среды.

Отсутствие кадастрового учета препятствует точному определению границ памятников природы и проведению профильными ведомствами защитных мероприятий, уточнили в прокуратуре. Среди этих объектов - "Яранская березовая роща", "Озеро Рыбное", "Кедры в деревне Бродники", "Кедрово-сосновая роща в селе Пачи" и другие.

Кировский межрайонный природоохранный прокурор направил в суд иск с требованием к региональному правительству организовать работу по постановке объектов на кадастровый учет. Суд иск удовлетворил и обязал ответчиков устранить нарушения до 1 марта 2023 года.