Россияне смогут получать высококлассную помощь при диагностике рака

Жители Самарской области и многих других регионов смогут получать высококлассную помощь при диагностике онкологических заболеваний.

Видеогастроскоп, видеоколоноскоп, наркозно-дыхательные аппараты, УЗИ аппараты, эндовидеоскопический комплекс для выполнения торакальных операций... "Арсенал онкослужбы существенно обновился и пополнился", - подтвердил замминистра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев.

Поступает и тяжелая техника - линейные ускорители для лучевой терапии, компьютерные и магнитно-резонансные томографы. "В своей работе мы отдаем приоритет сохранению качества жизни наших пациентов. И для этого у нас созданы все условия", - отметил главврач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов.

Более 747 миллионов рублей выделили в 2021 году на обновление медоборудования в пяти онкодиспансерах и двух онкологических отделениях Кубани. Буквально на днях в центральной больнице Отрадненского района появился новый маммограф.

"Ранняя диагностика - это фактически спасение жизни пациента, - убеждена замминистра здравоохранения Кубани Валентина Игнатенко. - По распространенности рак груди занимает первое место среди женских онкозаболеваний. Но, к счастью, он практически излечим, если диагноз поставлен вовремя". Именно поэтому медицинские учреждения края оснащаются современными цифровыми маммографами.

В столице Кубани построят новый онкоцентр, который разместится в 14 шестиэтажных корпусах

А в недалеком будущем в столице Кубани построят новый онкологический центр с консультативной поликлиникой. Онкоцентр будет занимать 14 основных шестиэтажных корпусов. В зэтих даниях разместятся поликлиника, стационар, отделения круглосуточного пребывания и дневные стационары.

В Краснодарском крае работает трехуровневая система оказания помощи онкобольным. Первый уровень представлен первичными онкологическими кабинетами. Здесь принимают пациентов с подозрением на онкологию от терапевтов и других специалистов.

205 медицинских учреждений, оказывающих помощь онкологическим больным, получили современное оборудование в рамках национального проекта "Здравоохранение"

Если диагноз подтвердится, онколог направляет пациента в онкодиспансер. Это второй уровень. На третьей ступени оказывается уже высокотехнологичная специализированная медицинская помощь.