Россияне смогут получать высококлассную помощь при диагностике рака

Новости

Вратарь "Локомотива" Худяков побил рекорд Акинфеева в еврокубках 21:58
Президент Чехии Земан госпитализирован с коронавирусом 21:57
Количество военнослужащих с коронавирусом сократилось до 1633 21:35
Мошенники придумали новую схему для кражи денег с банковских карт 21:15
ВОЗ: Пик четвертой волны "короны" в России пройден 21:10
Кабмин возместит авиакомпаниям затраты на вывозные рейсы для россиян 19:37
Меркель призвала поддерживать диалог по Донбассу 19:06
Москва вновь упадет на барическое дно 18:54
Генпрокурор РФ встретился с главой итальянской финансовой гвардии 18:54
Осень в Москве закончится рекордным субтропическим ливнем 18:47
Чехия вводит с 26 ноября режим ЧС в связи с ковидом 18:41
ЦБ зафиксировал новый исторический максимум долговой нагрузки россиян 18:38
Эксперты рассказали о ценах на популярном российском горнолыжном курорте 18:32
Более 60% россиян покупают iPhone в кредит 18:30
Суд рассмотрит новые протоколы по штрафам на Tiktok и Telegram 18:20
В Москве на женщину упала часть фасада дома 18:17
Орловчане смогут получить QR-код при наличии антител 18:11
В Кузбассе на шахте "Листвяжная" пропало звено спасателей 18:10
В правительстве составят план улучшения демографических показателей России 17:57
На Филиппинах открылся самый большой магазин IKEA в мире 17:54
В суде подтвердили перевод исполнительного директора "Шанинки" под домашний арест 17:53
Мишустин: В первичном звене здравоохранения ресурсов недостаточно 17:52
Матвиенко: Всемирная межрелигиозная конференция перенесена из-за пандемии 17:52
В Госдуме рассказали, во сколько обошлась поездка Рашкина на охоту 17:39
"Драко Малфой" приедет в Москву в декабре 17:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
25.11.2021 20:48
Рубрика: Общество

Россияне смогут получать высококлассную помощь при диагностике рака

Текст: Ольга Дмитренко, Татьяна Павловская, Анна Юркова
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)
Жители Самарской области и многих других регионов смогут получать высококлассную помощь при диагностике онкологических заболеваний.

Видеогастроскоп, видеоколоноскоп, наркозно-дыхательные аппараты, УЗИ аппараты, эндовидеоскопический комплекс для выполнения торакальных операций... "Арсенал онкослужбы существенно обновился и пополнился", - подтвердил замминистра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев.

Фото: iStock
Онкологи рассказали о причинах рецидива рака

Поступает и тяжелая техника - линейные ускорители для лучевой терапии, компьютерные и магнитно-резонансные томографы. "В своей работе мы отдаем приоритет сохранению качества жизни наших пациентов. И для этого у нас созданы все условия", - отметил главврач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов.

Более 747 миллионов рублей выделили в 2021 году на обновление медоборудования в пяти онкодиспансерах и двух онкологических отделениях Кубани. Буквально на днях в центральной больнице Отрадненского района появился новый маммограф.

"Ранняя диагностика - это фактически спасение жизни пациента, - убеждена замминистра здравоохранения Кубани Валентина Игнатенко. - По распространенности рак груди занимает первое место среди женских онкозаболеваний. Но, к счастью, он практически излечим, если диагноз поставлен вовремя". Именно поэтому медицинские учреждения края оснащаются современными цифровыми маммографами.

В столице Кубани построят новый онкоцентр, который разместится в 14 шестиэтажных корпусах 

А в недалеком будущем в столице Кубани построят новый онкологический центр с консультативной поликлиникой. Онкоцентр будет занимать 14 основных шестиэтажных корпусов. В зэтих даниях разместятся поликлиника, стационар, отделения круглосуточного пребывания и дневные стационары.

В Краснодарском крае работает трехуровневая система оказания помощи онкобольным. Первый уровень представлен первичными онкологическими кабинетами. Здесь принимают пациентов с подозрением на онкологию от терапевтов и других специалистов.

205 медицинских учреждений, оказывающих помощь онкологическим больным, получили современное оборудование в рамках национального проекта "Здравоохранение"

Если диагноз подтвердится, онколог направляет пациента в онкодиспансер. Это второй уровень. На третьей ступени оказывается уже высокотехнологичная специализированная медицинская помощь.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ПФО Самарская область ЮФО Краснодарский край Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Черноморский флот следит за эсминцем США Arleigh Burke
Новым директором ФСИН назначен Аркадий Гостев
Вучич: РФ сохранила для Сербии исключительную цену на газ
Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина
В Петербурге введение QR-кодов в магазинах и кафе перенесли на 27 декабря
Выстоит ли традиционная журналистика под напором интернета
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"