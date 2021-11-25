"Русполимет" выбрал социальное направление развития на 2022 год

На ближайшие несколько лет группа компаний "Русполимет" выбрала социальный путь развития. Усилия будут сосредоточены на том, чтобы привлечь новых высококлассных специалистов на производство, а также мотивировать действующих сотрудников. Кроме того, предприятия продолжат реализацию уже имеющихся программ развития.

Об этом в ходе 28-й международной промышленной выставки "Металл-Экспо" рассказал гендиректор ПАО "Русполимет" Максим Клочай. Он отметил, что на форуме представлены промежуточные итоги развития группы компаний за минувшие два года в сфере инжиниринга и машиностроения. А также презентованы новые направления работы: производство газостатов заводом "Дробмаш" и металлургического оборудования компанией "Термосталь", которая не так давно пришла в "Русполимет".

- "Металл-Экспо" - это крупнейшая профильная выставка, где собираются наши ключевые партнеры и клиенты. Она традиционно является местом встречи всех участников рынка и предоставляет возможность построить планы на ближайшую перспективу. В данном случае - на 2022 год, - пояснил Максим Клочай.

По его словам, в будущем году ПАО "Русполимет" планирует продолжить реализацию основных проектов, направленных на развитие своих предприятий.

- Все намеченные планы мы выполняем. На 2022 год ожидаем позитивной динамики в порошковой металлургии, спецметаллургии. Намерены двигаться дальше в титановом рынке: в этом направлении нам уже удалось выйти на проектные мощности. В начале будущего года должны запустить прокатный стан для продукции из спецсталей и сплавов малого диаметра, - рассказал Максим Клочай.

Он также отметил, что на ближайшие несколько лет перед предприятиями ПАО "Русполимет" ставятся масштабные задачи социального плана, направленные на решение кадровых вопросов: "Не секрет, что кадровый голод существует. И чем дальше - тем более остро стоит этот вопрос. И поэтому мы идем в социальное направление. Планируем строительство жилья для специалистов, которые захотят переехать из других регионов, где бизнес не так активно развивается. Это логично и перспективно. Хочется создать все условия для жизни и для тех сотрудников, которые уже сейчас работают на предприятиях группы. Поэтому мы активно участвуем в различных социальных программах в городе, в области, чтобы людям было комфортно жить".