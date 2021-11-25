Современный подход к работе службы занятости изменил ситуацию на рынке труда

Современный подход к работе службы занятости не только позволил стабилизировать ситуацию на рынке труда в Татарстане и других регионах, но и помог многим, оказавшимся не у дел, изменить судьбу.

Так случилось с лишившейся работы жительницей Зеленодольска. Это теперь она - востребованный специалист Университета Иннополис. А еще совсем недавно маялась в поисках работы. Но именно в Центре занятости населения узнала о возможности пройти бесплатное обучение, организованное в рамках нацпроекта "Демография". И решила освоить профессию тьютора. Интересная работа нашла ее сама.

И это далеко не единственный случай. С начала 2021 года при содействии Центра занятости населения Зеленодольска трудоустроились 893 человека. По данным РИА Рейтинг, Татарстан занимает пятое место по снижению уровня безработицы. Этому во многом способствовала полная "перезагрузка" службы занятости, которая началась в рамках нацпроекта "Демография". Сейчас это современные кадровые агентства, работающие по принципу "одного окна". Здесь оборудованы коворкинг-площадки, где онлайн можно пройти собеседование с работодателями.

С начала года в Набережных Челнах по направлению центра занятости прошли обучение около тысячи человек. "До конца года планируем обучить еще 150, - говорит руководитель кадрового центра "Работа России" Татьяна Быданова. - Появились новые специальности: специалист по работе с маркетплейсами и по контролю за движением транспортных средств. Если нет компьютера, то можно воспользоваться нашими".

В агентстве занятости населения Бурятии ведут работу, используя принцип "жизненных ситуаций". Что это такое? "Раньше был набор отдельных услуг, а сейчас они связаны в одну цепочку. Наша главная задача - трудоустроить человека", - объяснил "РГ" заместитель руководителя агентства Николай Пивоваров.

И если надо - обучить. Есть программы для людей предпенсионного возраста и мам в декрете. Их обучение с 2021 года центры занятости организуют как соисполнители, основная работа легла на федеральных операторов: РАНХиГС, Томский государственный университет и Ворлдскиллс Россия. Курсы они организуют по всей стране.

В Бурятии одна из участниц программы Тамила Гамидова три года назад родила второго сына. Из-за пандемии начать учебу получилось не так быстро, как планировала, но к августу этого года заветный диплом закройщика был у нее в кармане. Обучение проходила по ускоренной программе.

Помимо программ в рамках нацпроекта "Демография", реализуются и другие услуги. Например, содействие в поиске работы для соотечественников, которые оказались за пределами России и хотят вернуться. С начала 2021 года в республику приехали 103 соотечественника, из них 97 человек трудоспособного возраста. Наибольшую заинтересованность проявляют в Таджикистане, Армении, Азербайджане и Узбекистане.

"Мы предлагаем те же услуги, как и нашим гражданам. Основной упор делаем на врачей, учителей - на дефицитные профессии", - рассказал начальник агентства занятости населения Николай Пивоваров.

Современные службы занятости сопровождают человека на всех этапах: от переобучения до приема на работу

Врач-невролог Ахмад Сабиров до 2015 года жил в Киргизии, а потом решил переехать с женой в Россию. Супруга хоть и родилась в Киргизии, но много лет прожила с семьей в Улан-Удэ, поэтому выбрали знакомое направление. Так и стал участником программы переселения.

До 2020 года дипломированный медик работал в поликлинике Улан-Удэ. Потом по программе "Земский доктор" переехал в село Тарбагатай, где устроился в Центральную районную больницу. "Жена пока дома, ведь у нас четверо маленьких детей, все родились уже здесь. Но в следующем году пойдет учиться в мединститут, - делится планами Ахмад Сабиров. - Потом тоже будет работать в больнице". Один родственник уже последовал его примеру и переехал с семьей в Бурятию.

Справка "РГ"

В 2021 году нацпроект "Демография" пополнился федеральным проектом "Содействие занятости".

Он объединил все меры помощи в трудоустройстве. Расширена и программа переобучения. В нее вошли мамы в декрете, с детьми дошкольниками и предпенсионеры.