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25.11.2021 12:14
Рубрика: Власть

Ульяновский губернатор помог семье мальчика с редким заболеванием

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Алексей Русских поручил оказать материальную помощь семье мальчика из Ульяновска с редким заболеванием. 24 ноября глава региона провел личный прием граждан, куда обратилась жительница областного центра, ребенку которой необходимо дорогостоящее лечение.
Фото: Алексей Юхтанов Фото: Алексей Юхтанов
Фото: Алексей Юхтанов

Тяжелый диагноз был поставлен в Москве. Сейчас необходимо сложное лечение, которое смогут провести только в Испании, где имеются соответствующие методики. Уже в декабре ребёнка готовы принять на диагностику, взять повторные анализы. Но оплатить полностью пребывание в клинике семье не под силу.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
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Алексей Русских поручил оказать необходимую поддержку.

- Часть расходов семья уже оплатила самостоятельно, и мы не можем остаться в стороне, когда нужна поддержка в дорогостоящем лечении для ребенка. Нужно также проработать и другие механизмы оказания помощи, кроме финансовой, - отметил губернатор.

Как доложила и.о. министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Наталья Исаева, в регионе действует адресная материальная помощь, которую жители могут оформить в случае трудной жизненной ситуации. "Мы проработаем с семьей получение подобной соцвыплаты. В этом году такую поддержку получили уже более 5200 жителей региона, в том числе и на лечение детей. Для оказания подобной помощи из средств областного бюджета было направлено порядка 72,5 млн рублей. Также совместно с минздравом проработаем вопрос оказания помощи семье и в российских клиниках", - сказала Наталья Исаева.

В регионах Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

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