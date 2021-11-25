Ульяновский губернатор помог семье мальчика с редким заболеванием

Алексей Русских поручил оказать материальную помощь семье мальчика из Ульяновска с редким заболеванием. 24 ноября глава региона провел личный прием граждан, куда обратилась жительница областного центра, ребенку которой необходимо дорогостоящее лечение.

Тяжелый диагноз был поставлен в Москве. Сейчас необходимо сложное лечение, которое смогут провести только в Испании, где имеются соответствующие методики. Уже в декабре ребёнка готовы принять на диагностику, взять повторные анализы. Но оплатить полностью пребывание в клинике семье не под силу.

Алексей Русских поручил оказать необходимую поддержку.

- Часть расходов семья уже оплатила самостоятельно, и мы не можем остаться в стороне, когда нужна поддержка в дорогостоящем лечении для ребенка. Нужно также проработать и другие механизмы оказания помощи, кроме финансовой, - отметил губернатор.

Как доложила и.о. министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Наталья Исаева, в регионе действует адресная материальная помощь, которую жители могут оформить в случае трудной жизненной ситуации. "Мы проработаем с семьей получение подобной соцвыплаты. В этом году такую поддержку получили уже более 5200 жителей региона, в том числе и на лечение детей. Для оказания подобной помощи из средств областного бюджета было направлено порядка 72,5 млн рублей. Также совместно с минздравом проработаем вопрос оказания помощи семье и в российских клиниках", - сказала Наталья Исаева.