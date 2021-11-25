В Кирове нашли тело 19-летней девушки, завернутое в ковер

В Кирове нашли завернутое в ковер тело 19-летней девушки, а через трое суток полиция задержала подозреваемого. Им оказался 35-летний знакомый погибшей, ранее уже судимый за убийство, сообщили в региональном СК.

Следователи полагают, что в конце сентября мужчина вместе с молодой кировчанкой распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, и мужчина задушил девушку. После завернул погибшую в пакеты и ковер. Почти два месяца он хранил тело в кладовке, а затем вынес на общий балкон дома.

Мужчина задержан и уже дал признательные показания, завили в СК. Обвинение в совершении убийства ему предъявлено, решается вопрос об аресте.