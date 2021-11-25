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25.11.2021 11:20
Рубрика: Происшествия

В Кирове нашли тело 19-летней девушки, завернутое в ковер

Текст: Оксана Ильина
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Кировской области Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Кировской области
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Кировской области

В Кирове нашли завернутое в ковер тело 19-летней девушки, а через трое суток полиция задержала подозреваемого. Им оказался 35-летний знакомый погибшей, ранее уже судимый за убийство, сообщили в региональном СК.

Задержан сын петербуржца, тело которого нашли в сумке

Следователи полагают, что в конце сентября мужчина вместе с молодой кировчанкой распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, и мужчина задушил девушку. После завернул погибшую в пакеты и ковер. Почти два месяца он хранил тело в кладовке, а затем вынес на общий балкон дома.

Мужчина задержан и уже дал признательные показания, завили в СК. Обвинение в совершении убийства ему предъявлено, решается вопрос об аресте.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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