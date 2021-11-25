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25.11.2021 19:23
Рубрика: Власть

Виктор Кудряшов принял участие во всероссийском заседании

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
В четверг, 25 ноября 2021 года, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании президиума штаба комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел в режиме видеоконференцсвязи с российскими регионами заместитель Председателя Правительства РФ, председатель президиума Правительственной комиссии Марат Хуснуллин.

На заседании комиссии были подведены промежуточные итоги реализации государственных программ и проектов в сфере строительства, обсуждались планы на ближайшие годы.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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- В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 86 миллионов квадратных метров жилья. Это самый большой объем ввода за всю историю страны. И с каждым годом темпы ввода жилья планируем наращивать, - цитирует Марата Хуснуллина пресс-служба Правительства Самарской области.

Исполнение плана сейчас идет полным ходом. По информации министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина, введено уже 84 процента жилья от запланированного, у большинства регионов показатели исполнения высокие. И это при том, что, как правило, большинство объектов капитального строительства сдаются в эксплуатацию в последний месяц года.

- Наш регион в текущем году выглядит очень неплохо на фоне других субъектов Российской Федерации по всем направлениям развития строительной сферы. На 1 ноября объем ввода жилья в многоквартирных домах у нас составил 665 тысяч квадратных метров, это на 56% выше уровня аналогичного прошлого года, и по объему введенного жилья мы уже на 38 процентов превысили совокупный показатель 2020 года. Однако план в этом году очень напряженный, и предстоит еще немало усилий для его исполнения, - прокомментировал промежуточные итоги работы строительной отрасли региона Виктор Кудряшов.

На заседании штаба обсудили начало реализации программы по капремонту школ, разработанной по инициативе Президента Российской Федерации. Регионы уже подали заявки на включение в программу 1662 школ. Среди них - 31 заявка от Самарской области. Зампред Правительства РФ поручил максимально упростить критерии для учебных заведений, претендующих на участие в программе, чтобы в программу вошли как можно больше зданий.

- Прошу еще раз проанализировать список учебных заведений Самарской области, подготовить предложения по включению в программу новых школ, в которых будет проводиться капремонт. Мы должны в полной мере использовать возможности, которые предлагает федеральный центр, - дал поручение министру образования и науки Самарской области Виктору Акопьяну председатель областного Правительства.

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