ЧП на шахте "Листвяжная" срочно обсудят на правкомиссии

Врио главы МЧС России Александр Чуприян проведет заседание рабочей группы Правительственной комиссии по происшествию на шахте "Листвяжная". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве не будут дожидаться окончания операции. Сейчас дорога каждая минута. В настоящее время на месте ЧП в Кузбассе работают силы и средства МЧС России.

По состоянию на эту минуту по данным МЧС аварийно-спасательные работы на шахте "Листвяжная" продолжаются. На поверхность выведено 237 человек, пострадали 45 человек. Остаются в шахте - 48.