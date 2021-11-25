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25.11.2021 10:26
Рубрика: Происшествия

ЧП на шахте "Листвяжная" срочно обсудят на правкомиссии

Текст: Тимофей Борисов

Врио главы МЧС России Александр Чуприян проведет заседание рабочей группы Правительственной комиссии по происшествию на шахте "Листвяжная". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Фото: МЧС России
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В ведомстве не будут дожидаться окончания операции. Сейчас дорога каждая минута. В настоящее время на месте ЧП в Кузбассе работают силы и средства МЧС России.

По состоянию на эту минуту по данным МЧС аварийно-спасательные работы на шахте "Листвяжная" продолжаются. На поверхность выведено 237 человек, пострадали 45 человек. Остаются в шахте - 48.

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