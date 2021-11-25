Генпрокурор Краснов поручил проверить все шахты Кузбасса

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам проверить, как исполняются законы об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в Кемеровской области. Для проверок он поручил привлечь силы Ростехнадзора и МЧС.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, по поручению Генерального прокурора его заместитель Дмитрий Демешин выехал на шахту "Листвяжная", где произошло задымление и погибли шахтеры. Как отметили в Генпрокуратуре, главная задача Демешина на месте происшествия - координация работы правоохранительных органов и органов контроля по оказанию помощи горнякам. А также, в ликвидации последствий задымления и установлению причин аварии.

Также на месте происшествия работает прокурор Кемеровской области и его заместитель. При этом работа прокуроров находится на личном и постоянном контроле главы надзорного ведомства.