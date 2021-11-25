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25.11.2021 11:30
Рубрика: Происшествия

Число погибших на шахте "Листвяжная" увеличилось до 11 человек

Текст: Наталья Граф

В Кузбассе число погибших при задымлении на шахте "Листвяжная" возросло до 11.

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС
В Кузбассе среди пропавших на шахте 48 горняков есть погибшие

- В шахте на момент ЧП находились 285 горнорабочих. На поверхность вывели 237 человек. Под землей остаются 49 человек, одиннадцать обнаружены погибшими, - сообщили в администрация Кемеровской области.

В настоящее время на месте происшествия работают 19 отделений горноспасателей. Они идут по всем выработкам к дальнему штреку, в котором могут быть пропавшие горняки.

- Системы вентиляции работают, загазованность минимальная, - отметил губернатор Сергей Цивилев. - Все силы и средства, которые есть в области, развернуты.

Открыта "горячая линия" - 8-800-775-17-17. На месте происшествия работают психологи МЧС России.

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