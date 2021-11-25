В Кузбассе после аварии на шахте 48 горняков не выходят на связь

В Кузбассе продолжаются работы по спасению горняков после аварии на шахте "Листвяжная" в городе Белово.

С пропавшими шахтерами связи пока нет. Их судьба до сих пор неизвестна.

- В настоящее время аварийно-спасательные работы на шахте "Листвяжная" продолжаются, - сообщает МЧС России. - На поверхность выведено 237 человек, пострадали 45 человек. Остаются в шахте - 48.

На месте происшествия работают силы и средства МЧС России. Группировка спасателей будет увеличена.

45 пострадавших шахтеров госпитализировали в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В ближайшее время врио зам главы МЧС России Александр Чуприян проведет заседание рабочей группы Правительственной комиссии по происшествию на шахте.