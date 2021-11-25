В Кузбассе после аварии на шахте ищут 49 горняков

В Кузбассе ведутся работы по поиску 49 шахтеров, пропавших при задымлении в шахте "Листвяжная". Их судьба пока неизвестна.

- По предварительным данным, в шахте находились 285 человек, людей выводят на поверхность, - сообщает администрация Кемеровской области. - В настоящее время 236 человек вывели на поверхность, продолжается эвакуация. На месте работают 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС России, на подъезде еще 7.

На место происшествия вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф.

Штаб по ликвидации последствий аварии возглавил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- Ведутся работы по спасению 49 горняков, - сообщил Сергей Цивилев в своем Instagram. - 43 пострадавших, включая двоих в тяжелом состоянии госпитализировали в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком.

СК и прокуратура начали проверки по факту задымления в горной выработке на шахте "Листвяжная". По одной из версий, причиной аварии в "Листвяжной" мог стать взрыв.

Шахта "Листвяжная" принадлежит ХК "СДС-Уголь". Это уже не первая авария на данной шахте. В январе 1981 года в "Листвяжной" произошел взрыв метана, погибло 5 человек. А в октябре 2004 года на шахте взорвалась метановоздушная смесь. Погибли 13 человек.