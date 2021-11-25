В Кузбассе СК начал проверку после аварии на шахте

В Кемеровской области СК начал доследственную проверку по факту задымления в горной выработке на шахте "Листвяжная".

- В штреке находились 115 горнорабочих, 70 выведены на поверхность, эвакуация продолжается, - сообщает СУ СКР по Кемеровской области. - По предварительным данным, ряд работников пострадали от отравления дымом. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время на шахте ведутся спасательные работы. По одной из версий, причиной задымления в "Листвяжной" мог стать взрыв. Губернатор Кузбасса Серей Цивилев сообщил о том, что срочно выехал на место происшествия.

Как сообщала "РГ", 26 пострадавших шахтеров госпитализированы в больницы Кузбасса, 11 шахтеров самостоятельно обратились за медицинской помощью. Четверо из работников шахты находятся в тяжелом состоянии.

Шахта "Листвяжная" - угледобывающее предприятие в городе Белово Кемеровской области. Раннее она входила в состав ОАО "Белон". С 2011 года принадлежит ХК "СДС-Уголь".

Это уже не первая авария на данной шахте. В январе 1981 года в "Листвяжной" произошел взрыв метана в аккумулирующем штреке от короткого замыкания в кабеле для фары комбайна К-56МГ, погибло 5 человек. А в октябре 2004 года на шахте взорвалась метановоздушная смесь. Погибли 13 человек.