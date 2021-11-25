В Кузбассе при аварии на шахте пострадали 37 человек

Сегодня утром на шахте Листвяжная в городе Белово произошло задымление.

- Двадцать шесть шахтеров госпитализированы на скорой помоши в больницы Кузбасса, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, - сообщил "РГ" представитель регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.- Еще 11 работников обратились на медицинской помощью в больницы самостоятельно.

На месте происшествия работают медики. Более ста шахтеров выведены на поверхность.

- По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, - сообщает прокуратура Кемеровской области. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения.

Причины задымления пока неизвестны.