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25.11.2021 10:42

Как решить проблему дефицита квалифицированных сельских специалистов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 268(8619)
Зарплату в 90-120 тысяч рублей в месяц, служебное жилье и место для ребенка в детском саду предлагают сельскохозяйственные предприятия соискателям на должность агронома, механизатора или инженера по оборудованию. Тем не менее очереди из желающих работать в селе не выстраиваются, и проблема дефицита кадров в АПК остается острой.
Аграрии уверены, что образовательные программы нужно адаптировать к нынешним условиям. Фото: Татьяна Кравченко Аграрии уверены, что образовательные программы нужно адаптировать к нынешним условиям. Фото: Татьяна Кравченко
Аграрии уверены, что образовательные программы нужно адаптировать к нынешним условиям. Фото: Татьяна Кравченко

Дело в том, что сегодня изменились и требования к соискателям. Теперь нужны квалифицированные специалисты, которые применяли бы новые технологии в агропроизводстве, знали иностранный язык, обладали навыками работы с программным обеспечением и менеджмента для продажи продукции.

Фото: iStock
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В числе задач, стоящих перед АПК, - цифровизация отрасли, что ведет к появлению новых профессий: специалистов по точному земледелию, инженеров-робототехников, операторов дронов. Сейчас агроном должен уметь управлять беспилотными летательными аппаратами, а доярка - быть на ты с самым современным оборудованием. На этом акцентировали внимание участники круглого стола, организованного в рамках Сибирской аграрной недели в новосибирском "Экспоцентре".

- По нашим данным, сельхозпредприятия области укомплектованы кадрами на 93 процента. Кризиса вроде нет. Но есть дефицит квалифицированных специалистов. Сейчас хозяйства обеспечены агрономами лишь на 72 процента. А вот в предыдущие годы показатель был на уровне 90 процентов, - сообщил начальник правового управления минсельхоза Новосибирской области Евгений Зайцев.

Отрасли не хватает молодых управленцев. В 2020-м руководители в возрасте 55 лет и более составляли 22 процента от общего числа - их доля с каждым годом растет.

Кроме того, из-за ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса произошел отток трудовых мигрантов. Некоторые хозяйства столкнулись с тем, что некому было убирать урожай.

Между тем и высокая зарплата не служит магнитом для молодых и высококвалифицированных специалистов, утверждает генеральный директор новосибирского предприятия "Соколово" Анатолий Степанов. По его словам, технику-осеменатору готовы платить 92 тысячи рублей в месяц, доярке - 52 тысячи. Что уж говорить о средних и малых предприятиях, где специалисты получают 15-25 тысяч рублей в месяц. По словам генерального директора Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Аллы Хмелевой, в 73 процентах КФХ требуется от трех и более специалистов.

Как отметила руководитель направления в консалтинговой компании Agro-Job (Воронеж) Ольга Прозоровская, при устройстве на работу кандидаты учитывают не только размер зарплаты труда, но и нагрузку, наличие жилья, соцобъектов. Охотнее едут туда, где есть комфортные условия проживания, а организованный досуг и возможности для занятий спортом, образования детей не хуже, чем в городе.

- Мы сотрудничаем со многими вузами, но образование не соответствует нашим требованиям. Поэтому создали на предприятии систему наставничества и готовы обучать специалистов на месте. Поняли, что это самое эффективное. Тем более что после вуза не все готовы сразу брать на себя ответственность на производстве, - сообщил Анатолий Степанов.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
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Ректор Новосибирского государственного аграрного университета Евгений Рудой уверен, что система образования готова меняться и подстраиваться под каждое конкретное хозяйство. При подготовке специалистов ориентир взят на новый этап в АПК - Agrotech 4.0, когда в приоритете - интеллектуальные технологии в сельском хозяйстве, внедрение "умных" решений, искусственного интеллекта, IoT (интернета вещей), развитие биотехнологий, робототехники, изучение растущего влияния потребителей на производство продукции.

- Нужны адаптированные под нынешнюю ситуацию образовательные программы, дополнительные курсы для фермеров, сельхозпроизводителей по актуальным направлениям. Когда мы открыли обучающий курс по сыроварению, у нас отбоя не было от желающих. И в Сибири уже есть сыровары, которые за год подтянули свое мастерство и выпускают конкурентоспособную продукцию, - подчеркнула гендиректор Ассоциации КФХ и сельхозкооперативов Алла Хмелева.

Между тем

В Новосибирской области действуют госпрограммы обеспечения специалистов служебным жильем, сельской ипотеки, детям предоставляют места в дошкольных учреждениях. В рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий с 2021 года введена новая мера господдержки - субсидирование затрат на подготовку кадров.

К примеру, если предприятие в год тратит на обучение специалиста 145 тысяч рублей (предельная сумма для возмещения), то ему будет компенсировано до 90 процентов затрат. В прошлом году таким образом было обучено 76 человек, из средств бюджета на эти цели направлено более одного миллиона рублей. В этом году поступили заявки на обучение 20 человек.

Кроме того, возмещаются затраты на организацию производственной практики студентов. Несмотря на это, принято заявок всего от 156 человек при плане в 319. Молодым специалистам, которые после вуза поехали на работу в село, выплачиваются подъемные - 150-200 тысяч рублей.

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