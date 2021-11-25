МегаФон показал рост выручки и абонентской базы в 3 квартале 2021 года

Компания "МегаФон" подвела итоги работы в третьем квартале 2021 года. Выручка оператора составила 91,84 млрд рублей, увеличившись на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль выросла на 3,3%, до 13,5 млрд рублей.

Сервисная выручка МегаФона в 3-м квартале увеличилась на 4,6% до 81,69 млрд рублей. "Основные факторы позитивной динамики - это рост выручки от передачи данных (количество пользователей мобильной передачи данных выросло за квартал на 6,9%), контент-услуг, в том числе группы START, а также аналитических сервисов с использованием больших данных и ИКТ-проектов", - отмечают в компании. Выручка от международного роуминга также демонстрирует рост с постепенным открытием границ после ограничений, связанных с пандемией.

Выручка от продажи оборудования и аксессуаров возросла на 20,3%, до 10,15 млрд рублей, в результате роста активности покупателей в розничной сети по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметный рост продаж наблюдался в сегменте смартфонов высоких ценовых категорий.

Абонентская база "МегаФона" в России увеличилась на 5,9% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и насчитывает 74,2 млн пользователей (с применением новой методики учета). Во втором полугодии 2020 года после завершения миграции на новый биллинг компания скорректировала систему учета абонентской базы, ужесточив требования к проверке активности абонентов.

Общее количество базовых станций компании по итогам 3-го квартала превысило 202,1 тыс. Число базовых станций стандарта 4G/LTE выросло на 15,9%. За счет активных инвестиций в сеть в предыдущие периоды компания продолжает развивать инфраструктуру и сохраняет лидерские позиции в области мобильной передачи данных без наращивания расходов.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "МегаФон"