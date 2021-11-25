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25.11.2021 18:17
Рубрика: Власть

Проекты ГЧП в Новосибирской области реализуют под контролем заксобрания

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на 14-й сессии в первом чтении единогласно проголосовали за проект закона об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и одобрили проекты строительства шести школ и инфекционной больницы в Новосибирске с применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП).
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

От того, как и в какие сроки реализуются проекты ГЧП, зависит состояние бюджета. Поэтому вопрос - на контроле депутатов заксобрания и лично спикера Андрея Шимкива. По его инициативе минэкономразвития области специально к сессии подготовило расширенный доклад о реализуемых и планируемых проектах ГЧП (концессий).

Фото: Татьяна Кравченко
Депутаты назвали приоритетом ремонт и строительство сельских дорог

- Вокруг концессионных соглашений всегда было много разговоров, недомолвок, потому что инвестор не проходит через аукционы, тендеры. Мы понимаем, что сегодня за счет только бюджета невозможно создавать современную инфраструктуру. И проекты с участием частного инвестора нам нужны. Но мы выступаем за то, чтобы процесс был открытым и понятным для всех. На комитетах были проработаны все спорные вопросы, и сегодня депутаты единогласно поддержали проекты строительства школ и больницы, хотя сначала они были отклонены. Чем больше мы будем открыто говорить о том, что делается, тем больше мы сделаем, - прокомментировал председатель заксобрания Андрей Шимкив.

Каждый из проектов ГЧП требует бюджетного софинансирования. Выдержит ли бюджет, если подорожают стройматериалы, а инвестор сорвет сроки сдачи объектов? Тогда все эти риски дополнительной нагрузкой лягут на бюджет. При обсуждении перспектив концессионных соглашений мелочей не должно быть.

Министр экономического развития области Лев Решетников доложил депутатам, в рамках ГЧП и концессионных соглашений в регионе планируется создать более 20 крупных инфраструктурных объектов. Уже реализуются соглашения по строительству четвертого моста, семи поликлиник, подписаны соглашения по строительству шести школ в Новосибирске, поликлиники ОбьГЭС и инфекционной больницы. В стадии проработки находится проект строительства трех школ, онкологического центра, центра единоборств по улице Аникина, а также мусоросортировочных комплексов и полигонов ТКО.

Реализация этих проектов позволит привлечь почти 15 миллиардов рублей федеральных средств (без учета моста). До 2042 года затраты областного бюджета составят 53,7 миллиарда рублей. Средняя нагрузка на областной бюджет - 2,2 миллиарда рублей в год (от 0,7 миллиарда до 6,2 миллиарда рублей).

Расчеты сделаны на основе недавно принятого закона о региональном инвестиционном фонде. Однако депутат Вячеслав Илюхин обратил внимание на то, что согласно внесенным поправкам в закон об инвестфонде он ограничен 2,5 процентами (ранее двумя процентами) от прогнозируемых собственных доходов бюджета. Озвученные цифры превышают допустимые нормы. По словам министра, есть возможность привлечь на реализацию проектов неосвоенные средства.

Депутаты Александр Шпикельман и Елена Тырина высказались за соблюдение баланса между городом и районами области. Сельским территориям нужны инвестпроекты не меньше, чем Новосибирской агломерации. Болезненный вопрос - подписанная еще в 2016 году "мусорная" концессия. Депутат Вадим Агеенко не раз говорил о том, что она пробуксовывает.

Первый вице-спикер Андрей Панферов предложил раз в три месяца на профильном комитете докладывать информацию о проектах ГЧП.

Фото: Татьяна Кравченко
Депутаты обозначили приоритеты развития Новосибирской области

- Что касается законопроекта об областном бюджете, то не по всем статьям мы согласны. Но документ тщательно отрабатывался в комитетах и был вынесен на публичные слушания. Заксобрание совместно с правительством области находит компромиссы. Мы конструктивно подходим к принятию решений. Это касается и вопросов по реализации проектов ГЧП, и распределения 20 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов, которые, на наш взгляд, должны, в том числе, пойти на выполнение наказов избирателей, улучшение жизни сельских жителей. Депутаты выступают за увеличение средств на программу "Чистая вода", строительство транспортной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, культуры. Ко второму чтению бюджета все предложения будут учтены, - отметил Андрей Шимкив.

Тем временем

Депутаты заслушали доклад главного инфекциониста Новосибирской области и главврача инфекционной больницы №1 Ларисы Поздняковой о ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Большинством голосов сессия заксобрания поддержала принятие изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", который Госдума РФ направила в регионы для обсуждения. Поправками предусмотрено введение с 1 февраля 2022 года обязательных QR-кодов для посетителей общественных мест, пассажиров железнодорожного и авиационного транспорта при междугородных и международных перевозках.

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