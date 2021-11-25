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25.11.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Тайга вылечит: Что нового предложит туристам Горная Шория

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Новый курорт в Кузбассе сможет принимать до восьми миллионов туристов в год. Он будет всесезонным. Есть и другие интересные проекты. Лечить и укреплять здоровье здесь будут не только процедурами, но и тайгой.

Об этом шла речь на "круглом столе", которой прошел в "Российской газете". В нем принимали участие руководители отделений Российского географического общества в регионах Сибирского федерального округа.

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Туристический потенциал Кузбасса помогут раскрыть новые проекты, связанные с развитием туристско-рекреационного кластера "Междуреченск", уверен член Русского географического общества, председатель совета кластера и руководитель Сибирской школы туризма и гостеприимства при Кемеровском госуниверситете Константин Юматов.

Кузбасский кластер в 2019 году стал одним из победителей конкурса Агентства стратегических инициатив как территория перспективного развития. Самый крупный проект "Междуреченска" - экологический курорт Черный Салан.

По словам Константина Юматова, разработанный в 1998 году план развития курорта предполагал возможность обслуживания до восьми миллионов туристов ежегодно. При этом курорт будет всесезонным - в частности, за счет водного туризма на небольших горных реках.

Возле горы Югус предполагаются не только горнолыжные трассы и трамплины, но и терренкур ("terrain" - территория, "kur" - лечение). "Чтобы люди, приехавшие впервые в таежные районы, могли посмотреть, что такое тайга недалеко от города", - поясняет Юматов.

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Локация Поднебесные Зубья используется давно, но в основном неорганизованными туристами - на этом направлении работает всего один туроператор и очень мало средств размещения. Между тем, оно очень привлекательно, так как дает возможность соприкоснуться с нетронутой природой.

Четвертый проект - Сибирские Мегалиты - пока сложно реализуется из-за неразвитой дорожной инфраструктуры. Здесь поможет строительство автомобильной дороги, ведущей из Хакасии через Горную Шорию на Алтай. "Если она появится, мегалиты окажутся в пределах достижимости для туристов" - подчеркнул Юматов.

Полностью читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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