В Алтайском крае решили менять лифты с помощью факторинга

В Алтайском крае в пилотном режиме начали применять новые финансовые инструменты для привлечения инвестиций в модернизацию лифтового хозяйства. В регионе надеются, что этот механизм поможет решить непростую задачу - к началу 2025 года заменить почти две тысячи старых лифтов в многоквартирных домах.

Согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, все лифты, отслужившие положенный срок (25 лет), необходимо обновить до 15 февраля 2025 года. После этой даты их просто нельзя будет эксплуатировать.

По словам министра строительства и ЖКХ Алтайского края Ивана Гилева, к данной категории относится 1 952 лифта из ныне действующих - 4 924.

- Замену лифтового оборудования мы планомерно ведем по программе капремонта многоквартирных домов, - отметил он. - Но средств, накопленных собственниками жилья в региональном фонде кап-ремонта, не хватает на все виды работ. Ежегодно собственники вносят в фонд около одного миллиарда рублей в виде ежемесячных взносов, а чтобы выполнить запланированный в программе объем работ, нужно свыше двух миллиардов рублей в год.

По оценке регоператора Алтайского края - Фонда капитального ремонта МКД, на ремонт почти двух тысяч лифтов в ближайшие три года потребуется около пяти миллиардов рублей, которых в фонде нет. Замена лифтов - один из самых дорогостоящих видов работ. Но регоператор выделяет на эти цели не больше двадцати процентов от собранных средств, ведь нужно ремонтировать еще и крыши, и фасады, и инженерные системы. В этом году, например, выкроили 150 миллионов и заменили 77 лифтов, а всего за девять лет реализации программы капремонта привели в порядок 647 подъемных устройств. Такими темпами и к 2050 году не удастся выполнить требования техрегламента.

"Лифтовая" проблема актуальна не только для Алтайского края, но и для многих регионов страны. Поэтому еще в декабре 2020 года правительство РФ предложило субъектам в пилотном режиме освоить систему факторинга, чтобы привлечь дополнительные инвестиции на замену лифтов. Факторинг - это рассрочка, когда фонд капитального ремонта заключает с банком договор и поручает ему оплатить выполненные ремонтные работы, а потом рассчитывается с банком в течение нескольких лет.

- Система факторинга начала работать в этом году через федеральный Фонд ЖКХ, - рассказал Иван Гилев. - Региональные операторы могут заключать контракты на поставку лифтового оборудования и в течение трех лет рассчитываться с Фондом ЖКХ без процентов. Регоператор Алтайского края уже заключил такой контракт на сорок лифтов общей стоимостью около девяноста миллионов рублей. При этом тринадцать миллионов рублей процентов за рассрочку будет оплачивать федеральный Фонд ЖКХ.

Но только с помощью факторинга решить задачу по замене почти двух тысяч лифтов за три года не удастся. Регоператор просто не сможет каждый год брать по 1,5 миллиарда рублей в рассрочку, потому что не рассчитается с таким долгом ни за три года, ни даже за семь лет - максимальный срок, уставленный правительством для этого вида факторинга.

- Чтобы увеличить финансирование ремонтных работ, необходимо повысить плату за кап-ремонт и сделать ее дифференцированной в зависимости от наличия лифтового оборудования в доме, - уверен руководитель регоператора Алтайского края Александр Пономарев. - Взносы, установленные в регионе на уровне 5,62-6,89 рубля за квадратный метр, не покрывают и половины необходимых затрат. Кроме того, нужно предусмотреть обязательное софинансирование программы капремонта из бюджетов разных уровней. А также увеличить сроки ее реализации. Она должна не ограничиваться тридцатью годами, а стать бессрочной, ведь и после 2043 года дома по-прежнему будут требовать ремонта.