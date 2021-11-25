В Приангарье охотников задержали за отстрел медведицы с медвежатами

Полиция задержала четверых жителей Иркутской области, подозреваемых в незаконной охоте на медведей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном главке МВД.

Преступление выявили во время рейда в Баяндаевском районе сотрудники ГИБДД и местного лесничества. Инспекторы обнаружили в багажнике остановленного ими внедорожника медвежьи лапы и шкуры. По словам водителя, он нашел свежие останки зверей в лесу.

Полицейские выяснили, что к незаконной добыче причастны четыре жителя Приангарья. По предварительным данным, они разорили берлогу, застрелив медведицу и трех медвежат. Сцену незаконной охоты браконьеры сняли на камеру мобильного телефона. Ущерб, по оценке экспертов, составил 240 тысяч рублей.

Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения - подписка о невыезде.