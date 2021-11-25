В России зарегистрировали тест-систему для быстрого выявления COVID-19

Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления COVID-19. Об этом сообщил разработчик - Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО РАН).

"Тест-система для оперативного выявления коронавируса… зарегистрирована в Росздравнадзоре и допущена к обращению на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении (цитата по РИА Новости)​​​.

В институте пояснили, что все ключевые компоненты, используемые в производстве, разработаны в России. "Планируется, что набор будет внедрен в клиническую практику с перспективой экспорта в зарубежные страны", - добавили в ИХБФМ СО РАН.

По словам разработчиков, по времени тест занимает порядка 30 минут. При этом не требуется сложное оборудование, которое используется в лабораториях: это позволяет разместить пункты тестирования, например, в аэропортах.