В Томске пройдет географический онлайн-фестиваль

Изготовить валенки, слепить сибирские пельмени, посетить мастер-класс по сыроварению и приготовлению сбитня смогут участники и гости фестиваля Русского географического общества (РГО) "Открываем Россию заново. Всей семьей!", который пройдет 3-4 декабря этого года в Томске под локальным названием "Мороз и солнце".

Организаторы позиционируют межрегиональный фестиваль РГО как "праздник для всех, кто разделяет семейные ценности, ведет активный образ жизни и любит семейные путешествия в разные уголки России".

География проекта охватывает пять городов. Фестиваль уже состоялся в Уфе, Екатеринбурге и Владикавказе.

Формат фестиваля сочетает в себе традиции и технологичность. Все, кто увлекается наукой и экологическим туризмом, смогут присоединиться к круглому столу "О развитии туризма на Васюганских болотах". Расположенные на территории Томской и Новосибирской областей Васюганские болота, которые называют крупнейшими в мире, известны уникальной природой, наличием множества краснокнижных растений и животных. Эксперты считают Васюганье весьма перспективным туристическим направлением.

В программе фестиваля - онлайн-встреча, на которой можно будет в прямом эфире пообщаться с известными путешественниками, среди которых испанец Альваро Маричинар.

Для школьников приготовлен необычный урок географии, посвященный тайнам Атлантического океана - он пройдет в формате телемоста с экипажем кругосветной экспедиции.

Гиды фестиваля проведут экскурсии по Томску, познакомят с самыми необычными памятниками города и малоизвестными фактами из его истории.

Трансляция всех мероприятий фестиваля "Мороз и солнце" будет проходить на официальном сайте Томского отделения Русского географического общества rgotomsk.com.