Полицейских Приангарья заподозрили во взятках от похоронного бизнеса

Следственный комитет возбудил уголовное дело против ряда полицейских Шелеховского района Иркутской области. Шестеро участковых уполномоченных и два сотрудника дежурной части подозреваются в получении взяток от представителя похоронного бизнеса. Об этом сообщили сегодня в региональном главке СК РФ.

По данным следствия, в 2020-2021 годах предприниматель, работающий в сфере ритуальных услуг, передавал через посредника взятки участковым, оперативному дежурному полиции и его помощнику. Как минимум 280 тысяч рублей были выплачены правоохранителям за информацию об умерших в Шелеховском районе.

Дело возбуждено по материалам службы собственной безопасности ГУ МВД по Иркутской области и регионального управления ФСБ, уточнили в Следственном комитете.

Предприниматель, плативший полиции за услуги, задержан. В отношении него тоже начато уголовное преследование. В ближайшее время бизнесмену изберут меру пресечения.

Подозреваемые сотрудники органов внутренних дел признали вину и дали подписку о невыезде. Они сотрудничают со следователями.