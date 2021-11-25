Врио главы МЧС провел срочное заседание по ЧП на шахте "Листвяжная"

Врио главы МЧС Александр Чуприян провел экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии по происшествию на шахте "Листвяжная". Определены места нахождения шахтеров, которых пока не удалось найти и поднять на поверхность из задымленного штрека. В 12 часов борт МЧС РФ с психологами, специалистами-медиками, оперативной группой во главе с Чуприяном вылетел в Кузбасс.

"По уточненным данным, в настоящее время на поверхность из шахты выведено 239 человек. Продолжается поисковая операция. Работа шахты приостановлена. МЧС России на месте развернет межведомственный оперативный штаб. На месте работают 173 человека и 39 единиц техники, в том числе от МЧС России - 132 человека и 25 единиц техники, включая 19 отделений горноспасательной службы. Специалистами определены точки нахождения горноспасателей, к текущему моменту обследовано порядка 20 километров подземных выработок", - сообщили на правительственной комиссии.

В МЧС уточнили, что сейчас на шахте работают сотрудники Кемеровского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбасс, Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда, Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России "Центроспас", подразделения МВД России и Минздрава России.

С родственниками пострадавших работают психологи ведомства. На базе ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбасс открыта горячая линия 8-800-775-17-17.