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25.11.2021 12:04
Рубрика: Происшествия

Врио главы МЧС провел срочное заседание по ЧП на шахте "Листвяжная"

Текст: Тимофей Борисов

Врио главы МЧС Александр Чуприян провел экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии по происшествию на шахте "Листвяжная". Определены места нахождения шахтеров, которых пока не удалось найти и поднять на поверхность из задымленного штрека. В 12 часов борт МЧС РФ с психологами, специалистами-медиками, оперативной группой во главе с Чуприяном вылетел в Кузбасс.

Фото: Мария Пименова/ТАСС
Число погибших на шахте "Листвяжная" увеличилось до 11 человек

"По уточненным данным, в настоящее время на поверхность из шахты выведено 239 человек. Продолжается поисковая операция. Работа шахты приостановлена. МЧС России на месте развернет межведомственный оперативный штаб. На месте работают 173 человека и 39 единиц техники, в том числе от МЧС России - 132 человека и 25 единиц техники, включая 19 отделений горноспасательной службы. Специалистами определены точки нахождения горноспасателей, к текущему моменту обследовано порядка 20 километров подземных выработок", - сообщили на правительственной комиссии.

В МЧС уточнили, что сейчас на шахте работают сотрудники Кемеровского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбасс, Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда, Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России "Центроспас", подразделения МВД России и Минздрава России.

С родственниками пострадавших работают психологи ведомства. На базе ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбасс открыта горячая линия 8-800-775-17-17.

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