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25.11.2021 02:23
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье объявили о розыске пропавшей 10-летней девочки

Текст: Никита Пешков (Ставропольский край)

Полиция города Невинномысска опубликовала информацию о розыске исчезнувшей накануне десятилетней ученицы одной из местных школ по имени Виктория. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

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Как выяснилось, девочка 2011 года рождения во второй половине дня 24 ноября вышла из школы и отправилась в направлении своего дома. До настоящего времени ее местоположение неизвестно.

Отмечается, что в дежурную часть заявление о пропаже ученицы поступило в 22:30.

- На поиски несовершеннолетней ориентирован личный состав невинномысской полиции - наряды, несущие службу по обеспечению общественной безопасности, экипажи патрульно-постовой службы, - говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции Ставрополья, ребенок ростом 120-130 был одет в ярко-салатовую куртку, шапку с бубенчиком, серую юбку и розовый рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информации о том, где может находиться девочка, правоохранители просят сообщить по номеру 02 или 112.

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