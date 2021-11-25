Из-за вырытого в нацпарке Кисловодска котлована возбуждено дело

Прокуратура Ставрополья провела проверку незаконных земельных работ на территории уникального Кисловодского национального парка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в официальной странице краевого надзорного ведомства в Instagram.

Как уже рассказывала "РГ", неизвестные с помощью мощной строительной техники на днях вырыли котлован рядом с кафе "Старый парк", которое находится рядом со многими достопримечательностями популярного среди многочисленных отдыхающих национального парка.

Первыми тревогу забили в соцсетях местные жители. Позже работы были приостановлены по требованию полиции, а прокуратура начала проверку. На месте событий побывал прокурор Кисловодска Сергей Степанов.

- Изъятие грунта и повреждение почвенного покрова нанесли значительный ущерб Росимуществу в Ставропольском крае в размере более одного миллиона рублей, - уточнили в ведомстве.

Все полученные во время проверки материалы прокуратура передала в правоохранительные органы. Уголовное дело было возбуждено по статье 262 УК РФ ("Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов"). По ней виновному грозит крупный штраф или до двух лет исправительных работ.