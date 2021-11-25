"Россети Северный Кавказ" присоединили к сетям новые объекты в Северной Осетии

"Россети Северный Кавказ" за 10 месяцев 2021 года присоединили к центральным электрическим сетям компании 956 новых объектов на территории Северной Осетии. Заявителям было выдано более 27 мегаватт (МВт) мощности.

Для подключения новых потребителей к сетям по некоторым заявкам было предусмотрено и осуществлено строительство электросетевой инфраструктуры. Так, за указанный период в рамках инвестиционной программы специалисты филиала "Севкавказэнерго" построили 44,7 километра линий электропередачи 0,4-10 кВ и установили 21 новую трансформаторную подстанцию (ТП) суммарной мощностью 4,5 МВА.

Новые участки ЛЭП и ТП построены для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов, сельхозпредприятий и личных подсобных хозяйств.

К примеру, в начале года энергетики дали свет новому военному госпиталю Южного военного округа во Владикавказе. В числе новых потребителей также - фельдшерско-акушерские пункты, две новые школы, три детских сада, спортивный зал в разных районах республики.

В филиале "Севкавказэнерго" отмечают: спрос на технологическое присоединение к электрическим сетям продолжает оставаться на стабильно высоком уровне. Так, с начала текущего года в компанию поступило более двух тысяч заявок суммарной мощностью почти 280 МВт. По всем ведутся соответствующие работы.

Пресс-релиз подготовлен ПАО "Россети Северный Кавказ"