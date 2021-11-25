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25.11.2021 14:54

В Ингушетии собрали хороший урожай сельскохозяйственных культур

Текст: Алена Ларина (Магас)
Ингушские аграрии собрали хороший урожай озимых зерновых, картофеля и яблок. Так, если в прошлом году урожай озимых и ранних яровых составил 62 с половиной тысяч тонн, то в этом намолочено уже около 80 тысяч. Также высокие результаты по уборке картофеля.
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии

Как рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства, это уже 21 тысяча тонн.

Фото: Алена Ларина/РГ
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- В сравнении с прошлогодними данными это неплохо. Тогда в хозяйствах региона его всего было собрано около 36 тысяч тонн, а сейчас только подотчетные нам предприятия собрали уже 21 тысячу тонн, - говорит начальник отдела земледелия и растениеводства Зелимхан Оздоев.

Особо отличились в нынешний сезон и садоводы республики, которые собрали более 25 тысяч тонн яблок, что на треть превышает результат 2020 года - 17 тысяч тонн.

- Правда, в прошлом году на урожае фруктов негативно сказалась погода, весной были заморозки, а в июне осадки с градом, плюс - засушливое лето. В этом году погода оказалась намного более благоприятной, что позволило собрать хороший урожай, - уточнили в минсельхозе.

Выросло и производство тепличных овощей. Скоро на полную мощность заработает одни из новых тепличных комплексов, который будет давать около 23 тысяч тонн продукции в год. Сумма инвестиций в его развитие должна составить более шести миллиардов рублей. Ранее было вложено один миллиард 700 миллионов рублей. Сейчас на нем могут выращивать пять тысяч тонн овощей ежегодно. На предприятии применяются новейшие технологии, у него есть собственная метеостанция. Руководство компании также решило построить для нужд тепличного хозяйства электрическую подстанцию.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия – движение вперед

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