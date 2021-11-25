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25.11.2021 08:57

В Карачаево-Черкесии открыли семь новых детских садов и яслей

Текст: Валерий Николаев
В Карачаево-Черкесии успешно решается проблема обеспечения дошкольников местами в образовательных учреждениях. Только в ноябре состоялось открытие семи детских садов и яслей, которые были построены в рамках реализации национального проекта "Демография" в части "Содействия занятости женщин-доступность дошкольного образования детей".
Новые детские сады обеспечат 100-процентную доступность дошкольного образования в КЧР для детей в возрасте до трех лет. Фото: Пресс-служба главы и правительства КЧР Новые детские сады обеспечат 100-процентную доступность дошкольного образования в КЧР для детей в возрасте до трех лет. Фото: Пресс-служба главы и правительства КЧР
Новые детские сады обеспечат 100-процентную доступность дошкольного образования в КЧР для детей в возрасте до трех лет. Фото: Пресс-служба главы и правительства КЧР

Открывшийся несколько дней назад в ауле Эльбурган Абазинского района детский сад-ясли "Марамыз" может принять 80 мальчиков и девочек в возрасте от полутора лет.

"Новое комфортное здание включает в себя четыре группы с игровыми и уютными спальнями, просторным музыкальным залом и пищеблоком с современным технологическим оборудованием. Кроме того, благоустроена прилегающая территория: созданы прогулочные зоны, площадки для игр и отдыха ребятишек", - отметил в Instagram глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Детский садик "Нарт" в ауле Вако-Жиле Адыге-Хабльского района также рассчитан на 80 детишек. Для воспитанников там созданы замечательные условия: для каждой возрастной группы разработана индивидуальная развивающая программа, в пищеблоке установлено современное технологическое оборудование, а во дворе созданы тематические прогулочные зоны и площадки для отдыха.

"Очень важно отметить, что теперь в Вако-Жиле решена проблема родителей, вынужденных каждое утро подвозить своих детей в соседние аулы. Несомненно, все это положительно скажется на качестве жизни как взрослых, так и малышей, у которых отныне есть свои чудесные ясли-сад, где они будут познавать новое, развиваться и расти", - подчеркнул глава региона.

Еще неделей ранее в Черкесске состоялось открытие пяти яслей на 400 мест. Ясельные корпуса, каждый на 80 мест, построены на территории детских садов "Аленький цветочек", "Огонек", "Орленок", "Красная шапочка" и "Золушка".

"Это позволит нам закрыть очередность в детские сады для детей от полутора до трех лет и решить задачу, поставленную руководством страны, обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", - сказал Рашид Темрезов.

Здесь необходимо отметить, что Карачаево-Черкесия находится в числе регионов-лидеров по итогам реализации нацпроекта "Образование" в 2021 году.

В республике к началу нового ученого года были созданы 26 центров "Точки роста" - центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, а также внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей и создан региональный модельный центр в Черкесске.

Кроме того, современное цифровое оборудование получила 51 образовательная организация, а в 11 сельских школах созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Обновлена материально-техническая база Индустриально-технологического колледжа Черкесска, где не только отремонтировали помещение четырех учебных мастерских, но и установили новое технологическое оборудование. А в столице республики на базе гимназии №19 заработал первый в регионе детский технопарк "Кванториум".

"Около 18 тысяч детей и молодежи вовлечены в социально активную деятельность в рамках реализации патриотических проектов", - отметили в пресс-службе главы КЧР.

На правах рекламы

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