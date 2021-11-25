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25.11.2021 20:40
Рубрика: Общество

В России набирает популярность акция "Мы! За! Спорт"

Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)
В России стремительно набирает популярность акция "Мы! За! Спорт". Офисные менеджеры, банковские клерки, чиновники, врачи, почтальоны, полицейские и представители других профессий в свободное от работы время тренируются в беге, ходьбе и плаванье.
Стать участником проекта "Мы! За! Спорт" может каждый. График тренировок составлен так, чтобы всем было удобно найти время для занятий. Фото: Александр Корольков

За месяц с начала акции физкультурным движением оказалось охвачено уже 43 региона страны. "Наша главная цель - привлечь к занятиям как можно больше людей, мотивируя их доступными тренировками и челенджами. Инициатором акции стало физкультурно-спортивное общество "Спартак" при финансовой поддержке Минспорта России, - рассказала куратор проекта Дарья Лиманская. И пояснила, что тренировки проходят бесплатно и проводятся под руководством профессиональных тренеров.

Фото: Pixabay
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Благодаря проекту "Мы! За! Спорт" предприятия получают инструментарий для создания у себя физкультурно-спортивных клубов, ну и, конечно, повышают атмосферу командного духа в коллективе. Запланировано 584 очных занятия. В них предполагается участие 15 тысяч человек. Однако уже можно говорить, что на тренировку "в рабочий полдник" выходит гораздо больше желающих.

В Дагестане планировали провести в бассейнах восемь тренировок, но желающих научиться плавать оказалось очень много. Добавили четыре дополнительных занятия. Способствует популярности проекта "Мы! За! Спорт" и момент состязательности среди регионов. Ставка на региональный патриотизм полностью оправдалась. На сегодня лидеры по активности и количеству участников - Ростов-на-Дону, Калининград и Пенза.

В дисциплине "Ходьба" первенствуют жители Санкт-Петербурга, которые прошли 308 994 метра. В "Плавании" лидируют Тверь, Пермь и Дагестан. По "Бегу" самые быстрые жители Владимирской, Калужской и Ростовской областей.

Однако самый главный приз достается обычным участникам. Здоровье. Это лучшее, что можно сделать для себя. "Когда занимаешься спортом, ты свеж, здоров и чувствуешь прилив сил. И можешь много отдавать энергии на работе и в жизни", - говорит сотрудник "Почты России" из Ростовской области Константин Миронов.

Соглашается с ними и Александр Филоненко из Астраханской области: "Такие совместные занятия дополнительно мотивируют тебя вести здоровый образ жизни".

Фото: iStock
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Напомним, что акция проводится в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Одна из его целей - увеличение доли россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году.

Справка "РГ"

Стать участником проекта "Мы! За! Спорт" может любой. Для этого можно скачать и установить одноименное бесплатное приложение в смартфон или пройти регистрацию на сайте мэксмызаспорт.рф.

Затем следует выбрать свой регион, площадку и время для занятий. Акция продлится до 20 декабря.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Средняя Волга СКФО Дагестан ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону СЗФО Калининградская область Калининград ПФО Пензенская область Пенза СЗФО Санкт-Петербург

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