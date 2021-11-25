В Северной Осетии Новак и Меняйло запустили подстанцию 500 кВ "Алания"

В Северной Осетии заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак и глава республики Сергей Меняйло запустили подстанцию 500 кВ "Алания" мощностью 668 МВА. Энергообъект входит в тройку крупнейших питающих центров Северного Кавказа.

В торжественной церемонии запуска также приняли участие генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин и заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Стоит отметить, что подстанция 500 кВ "Алания" - это высокотехнологичный энергообъект, на котором передовое оборудование и современные системы управления составляют единый технический комплекс. Объем финансирования работ по строительству подстанции составил 15,8 миллиарда рублей. И особенно важно, что 80 процентов оборудования объекта - российского производства.

Во время осмотра новой подстанции специалисты отметили, что обмен данными между всеми ее элементами осуществляется в цифровом формате. Более 10 тысяч сигналов обрабатывает автоматизированная система управления технологическими процессами. Кроме того, энергообъект оснащен интеллектуальной системой учета электроэнергии, релейной защитой на микропроцессорной базе. На подстанции работают в общей сложности 10 человек.

На церемонии открытия подстанции Александр Новак отметил, что особая роль в развитии Северо-Кавказского федерального округа принадлежит созданию энергетической инфраструктуры.

- Сегодня Правительством России создаются модели экономического развития Северного Кавказа, - подчеркнул Александр Новак. - Эта работа направлена на рост качества жизни населения и раскрытие уникального потенциала регионов. Для решения поставленных задач важна надежная и эффективная электросетевая инфраструктура. Энергообъекты, которые мы открываем сегодня, являются знаковыми. Они решают проблемы с недостатком мощности регионов СКФО и способствуют развитию бизнеса и промышленности.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло выразил благодарность всем, кто принимал участие в строительстве и подготовке к вводу в эксплуатацию этого важного для региона объекта. Он также подчеркнул, что новая подстанция повысит надежность энергосистемы не только Северной Осетии, но и других регионов Северного Кавказа.

- Вопрос повышения надежности энергоснабжения для северокавказских регионов - один из ключевых, - сказал Сергей Меняйло. - Электросетевое хозяйство Северной Осетии сегодня нуждается в консолидации и модернизации. Поэтапное решение этой задачи повысит инвестиционную привлекательность республики и создаст базу для устойчивого развития. В этом контексте открытие подстанции 500 кВ "Алания" - знаковое событие, которое открывает для нас совершенно очевидные перспективы.

- Такие вложения оправданны, поскольку речь идет о системной надежности электроснабжения и социально-экономическом развитии сразу четырех регионов нашей страны с населением около шести миллионов человек, - отметил генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин. - На подстанции 500 кВ "Алания" внедрены передовые технологические решения, которые обеспечивают высокую надежность и эффективность передачи электроэнергии.

Новый высокотехнологичный центр питания и отходящие линии электропередачи 500 кВ до подстанции "Невинномысск" под управлением "Россети ФСК ЕЭС" в Ставропольском крае (а это более 253 километров) позволяют покрыть дефицит мощности в Северо-Осетинской, Дагестанской, Ингушской и Чеченской энергосистемах, а также обеспечить необходимый экспортный переток в сопредельные государства.