Калининградский гостехуниверситет ввел QR-коды для студентов

В Калининградском государственном техническом университете с 1 февраля 2022 года начнет действовать система QR-кодов для совершеннолетних студентов. Такой приказ издал ректор КГТУ, сообщается на официальном сайте вуза.

Согласно приказу, для входа в учебно-лабораторные корпуса университетского комплекса студентам старше 18 лет потребуется либо QR-код, свидетельствующий о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции, либо медотвод, либо документ, подтверждающий вакцинацию военнослужащих.

Студентам, которые пока не достигли совершеннолетия, на получение антиковидных документов дается три месяца после исполнения 18 лет.

Система QR-кодов в Калининградской области начала действовать 8 октября. Тогда к ней подключились предприятия общепита. Затем QR-коды постепенно распространили на другие торговые, развлекательные и государственные учреждения.