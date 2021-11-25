Матвиенко: Телемедицина значительно упрощает получение медицинской помощи

"Сегодня ни одна страна не может обеспечить национальный иммунитет самостоятельно", - заявила, выступая на конференции, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Глава верхней палаты российского парламента отметила, что в России достаточно вакцин и иных необходимых условий для всеобщей иммунизации, в то время как во многих странах мира ситуация далеко не столь благополучна. Целый ряд государств испытывает трудности с вакцинацией от COVID-19, в том числе по причинам финансового характера.
Даже до пандемии базовый пакет иммунизации стоил в 68 раз дороже, чем в начале 2000-х годов. "Сейчас стоимость вакцинации во многих странах неподъемна, - отметила спикер. - Под ударом оказываются самые уязвимые группы населения".
Уровень заболеваемости в таких государствах не снижается. "А национальный эгоизм только тормозит развитие и не дает выхода из кризиса, - подчеркнула Матвиенко. - В результате пандемия получает больше шансов, обрекая наши усилия на коллективное фиаско".
Поэтому международному сообществу необходимо объединить усилия по противодействию распространению коронавируса, в том числе способствовать преодолению неравенства и предоставлению доступа к медицинской помощи для всех. Тем более что пандемия во многом пошатнула доверие между странами.
При этом COVID-19 "стал мощным драйвером развития технологий и коммуникаций", отметила глава Совфеда.
"Внедрение телемедицины и искусственного интеллекта значительно упрощает получение медицинской помощи миллионам пациентов, повышает качество обслуживания", - считает она.
Однако наряду с пользой цифровизация несет и новые вызовы, продолжила сенатор, среди них - опасность утечки личных данных.
"Поэтому важно на международном уровне выработать базовые этические принципы развития и использования цифровых технологий в сфере охраны здоровья граждан. Найти баланс между соблюдением прав на использование персональных данных и интенсивным развитием технологии во благо всего человечества", - уверена председатель СФ.
"В условиях пандемии медицина - прекрасная платформа для налаживания совместной работы, - подчеркнула Валентина Матвиенко. - Никакие политические соображения не могут быть оправданием для затягивания ситуации, влияющей на всеобщее здоровье".