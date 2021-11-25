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25.11.2021 19:30
Рубрика: Власть

Матвиенко: Телемедицина значительно упрощает получение медицинской помощи

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)
Пандемия коронавируса вскрыла проблемы здравоохранения во всем мире, решать которые необходимо при содействии всего мирового сообщества. К такому выводу пришли участники международной конференции "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития" в Санкт-Петербурге.

"Сегодня ни одна страна не может обеспечить национальный иммунитет самостоятельно", - заявила, выступая на конференции, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко: Всемирная межрелигиозная конференция перенесена из-за пандемии

Глава верхней палаты российского парламента отметила, что в России достаточно вакцин и иных необходимых условий для всеобщей иммунизации, в то время как во многих странах мира ситуация далеко не столь благополучна. Целый ряд государств испытывает трудности с вакцинацией от COVID-19, в том числе по причинам финансового характера.

Даже до пандемии базовый пакет иммунизации стоил в 68 раз дороже, чем в начале 2000-х годов. "Сейчас стоимость вакцинации во многих странах неподъемна, - отметила спикер. - Под ударом оказываются самые уязвимые группы населения".

Уровень заболеваемости в таких государствах не снижается. "А национальный эгоизм только тормозит развитие и не дает выхода из кризиса, - подчеркнула Матвиенко. - В результате пандемия получает больше шансов, обрекая наши усилия на коллективное фиаско".

Поэтому международному сообществу необходимо объединить усилия по противодействию распространению коронавируса, в том числе способствовать преодолению неравенства и предоставлению доступа к медицинской помощи для всех. Тем более что пандемия во многом пошатнула доверие между странами.

При этом COVID-19 "стал мощным драйвером развития технологий и коммуникаций", отметила глава Совфеда.

"Внедрение телемедицины и искусственного интеллекта значительно упрощает получение медицинской помощи миллионам пациентов, повышает качество обслуживания", - считает она.

Матвиенко: Политизация пандемии ведет к коллективному фиаско

Однако наряду с пользой цифровизация несет и новые вызовы, продолжила сенатор, среди них - опасность утечки личных данных.

"Поэтому важно на международном уровне выработать базовые этические принципы развития и использования цифровых технологий в сфере охраны здоровья граждан. Найти баланс между соблюдением прав на использование персональных данных и интенсивным развитием технологии во благо всего человечества", - уверена председатель СФ.

"В условиях пандемии медицина - прекрасная платформа для налаживания совместной работы, - подчеркнула Валентина Матвиенко. - Никакие политические соображения не могут быть оправданием для затягивания ситуации, влияющей на всеобщее здоровье".

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