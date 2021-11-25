На таможне Петербурга задержали принтер для печати частей человеческих тел

Сотрудники Василеостровского таможенного поста в Петербурге при досмотре грузов из Финляндии обнаружили 3D-принтер, предназначенный для печати частей тела человека, сообщает Северо-Западное таможенное управление.

Аппарат, способный в прямом смысле слова напечатать человеческие органы, был не задекларирован, хотя для такого рода изделий это обязательное требование. Обнаружили же принтер таможенники, когда сопоставляли транзитную декларацию с фактически доставленными грузами.

По оценкам таможенников, стоимость высокотехнологического оборудования может достигать 25 тысяч долларов США.

В отношении перевозчика может быть возбуждено административное дело за попытку провоза незадекларированного товара. Судьба принтера решается.