Некоммерческие организации Ленинградской области знают, где искать поддержку

В конце ноября в Ленобласти начнет работу Акселератор для социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Учеба для НКО

Представители 20 общественных объединений и волонтеры будут обучаться умению правильно и креативно превращать свои мысли и идеи в реальные проекты, которые смогут принести пользу окружающим, решить какую-то существующую социальную проблему или просто сделать жизнь людей более интересной и разнообразной. Для того, чтобы попасть на курс, потенциальные участники прошли конкурсный отбор, написали мотивационное письмо.

Как пояснили в администрации Ленинградской области, подобная работа с инициативными гражданами области ведется на постоянной основе. В прошлом году, например, общественников знакомили с навыками бухучета и SMM, нынче выбрана тема социального проектирования.

- В этом году мы впервые проводим обучение для некоммерческого сектора в формате акселератора, - говорит председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти Екатерина Путронен, - Такая плотная работа позволит не только сформировать "на выходе" качественный проект, но и понять технологию его создания для самостоятельной проработки новых идей. В качестве бонуса к акселератору для его участников - новые знакомства и новые связи.

От проблемы - в щедрость

Впрочем, организация обучающих курсов для социально ориентированных НКО - это лишь часть поддержки, которую оказывают сегодня власти области активным людям, волонтерам и общественным объединениям. Самая существенная и действенная помощь - это, конечно, финансовое участие в реализации их задумок. Для этих целей в областном бюджете ежегодно закладывается определенная сумма.

Подобная поддержка очень важна, ведь реализация социальных проектов не предполагает никакой, даже минимальной прибыли или другой коммерческой выгоды для их создателей. В этом и есть основная особенность социально-ориентированных НКО. Поводом для возникновения проекта и его воплощения в жизнь может стать любая проблема - от экологии и здорового образа жизни до мероприятий патриотического, культурного, исторического характера.

По словам Екатерины Путронен, зачастую такие вещи возникают из-за трудностей, с которыми столкнулся какой-то конкретный человек или семья. Представители СОНКО - это люди, которые начинают организовывать вокруг себя других людей со схожей проблемой, помогать окружающим с ней справляться.

Наглядный пример, когда житель Кингисеппа, отец ребенка-инвалида, стал заниматься с сыном особенным видом спорта - следж-хоккеем. Увлекся сам и увлек других. Теперь в городе появилось целое движение, возникшее на базе проекта НКО "Энергия следж-хоккея".

Иногда толчком для рождения проекта становится увлечение. Как у ребят, задумавших создать инновационную настольную игру с применением дополненной реальности. "Большая бродилка по Выборгу" создана для "повышение туристической привлекательности города, популяризации возможностей отдыха и досуга". Инициаторы считают, что "Бродилка" расширит познание туристами местных достопримечательностей и станет отличным сувениром.

Как получить деньги на добро?

В Ленинградской области гранты губернатора выделяются по нескольким социально-значимым направлениям. В этом году финансирование выделено для 12 сфер, самыми популярными из которых стали мероприятия социальной защиты граждан, проекты, посвященные материнству и детству, а также культуру, искусству, просвещению, науке.

В будущем году таких направлений станет 13. Теперь на ресурсную помощь из областного бюджета могут претендовать некоммерческие организации, которые занимаются поддержкой других НКО. То есть те, кто оказывает информационную, консультационную и методическую помощь инициативным гражданам, включая и само оформление некоммерческой организации, помощь в ведении бухгалтерии и решении юридических вопросов.

Фото: пресс-служба ЛО

- Мы стараемся поддержать все организации, ведущие социально-полезную деятельность, - говорит Екатерина Путронен. - Как правило, на конкурс приходит большое количество социально значимых инициатив. Тех, кого мы по ряду причин не можем поддержать в рамках одного конкурсного отбора, направляем для участия в других мероприятиях. К примеру, на конкурс Фонда президентских грантов или конкурсы бизнес-сообщества и различные благотворительные фонды. С такими проектами работают специалисты наших ресурсных центров. И в следующий раз проекты успешнее проходят конкурсы на гранты губернатора области.

При комитете общественных коммуникаций к каждому конкурсу создается свой экспертный совет, который внимательно изучает проекты и отбирает наиболее значимые из них. Важно отметить, что количество чиновников в составе комиссии сведено к минимуму. Более 70 процентов экспертов, оценивающих качество проектов, их рациональность и перспективность, - это жители городов и районов из числа общественников и активистов.

- Процедура максимально прозрачна и открыта. Это очень важно, и мы к этому стремимся, - продолжает Путронен. - Вся информация опубликована в открытом доступе на сайте ленобласть.гранты.рф. Там можно посмотреть, что представляет из себя заявленный на грант проект, сколько денег на его реализацию хотели бы получить соискатели, на что конкретно будет направлена полученная сумма.

По ее словам, сейчас администрация Ленобласти в лице комитета общественных коммуникаций плотно сотрудничает с Фондом президентских грантов, который в этом году впервые софинансировал региональный грантовый конкурс. В 2021 году к 64 миллионам рублей, заложенным в бюджет Ленобласти на поддержку социально-ориентированных НКО, добавились средства Фонда. Общая сумма материальной поддержки увеличилась на 20 миллионов рублей.

Цель - "Команда 47"

Сотрудничество с Фондом президентских грантов закрепилось этим летом, когда в Ленобласти состоялся Гражданский форум Ленинградской области "Команда 47".

Фото: пресс-служба ЛО

Основной идеей форума стало формирование сплоченных команд неравнодушных и инициативных жителей региона. Вся программа форума была направлена на построение прочных взаимосвязей между некоммерческими организациями, представителями бизнеса, заинтересованного в поддержке социальных проектов, и местных властей. Вместе они образовали 18 команд - по количеству районов Ленинградской области. Каждая команда в процессе тренингов и мастер классов формировала социальный проект, благодаря которому жизнь в районе должна стать лучше. Три дня активного общения, обсуждения насущных проблем, обучения и обмена опытом стали не только полезными, но и вдохновляющими для всех участников.

Кульминацией форума стала встреча в формате открытого диалога с Губернатором Ленинградской области Александра Дрозденко и генеральным директором Фонда президентских грантов Ильей Чукалиным. Они ответили на самые разные вопросы участников, рассказали о перспективах развития поддержки некоммерческого сектора в регионе и поблагодарили всех участников за тот весомый вклад в развитие региона и помощь жителям, которую они ежедневно оказывают. Александр Дрозденко лично вручил благодарности самым ярким представителям некоммерческих организаций Ленинградской области.

- Это новое общение помогло ближе узнать и понять друг друга, объединиться по интересам и, главное, создать проекты на будущее, - говорит Екатерина Путронен. - По поручению губернатора области Александра Дрозденко, следующий год в Ленинградской области объявлен годом "Команды 47". У нас есть идея - объединить на территории Ленинградской области всех людей, желающих помогать. И ядром этой команды призваны стать НКО со своими социальными проектами.