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25.11.2021 12:30
Рубрика: Происшествия

Оперативники ФСИН задержали более 2,6 тысячи беглых преступников

Текст: Владислав Куликов
Правоохранительные органы провели масштабную спецоперацию по поиску преступников, находящихся в бегах. Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, только оперативниками тюремного ведомства было задержано более 2,6 тысячи человек.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Надо подчеркнуть: речь не о беглых заключенных. Точнее - не только о них. Искали всех, кто находится в розыске. Например, человек мог получить условный срок, но не выполнять предписания и скрыться. Его в таком случае объявляют в розыск, чтобы потом заменить условный срок на реальный. Бывает, что человек осужден заочно.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Например, не так давно сотрудники управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали мужчину, который почти 20 лет находился в федеральном розыске. Искали его с 2002 года, а в 2008 году Кронштадский районный суд Санкт-Петербурга заочно осудил его за разбой и приговорил к восьми годам лишения свободы. Нашли человека только сейчас, его путь теперь лежит в колонию.

"Федеральной службой исполнения наказаний совместно с МВД России и органами внутренних дел (полицией) государств - участников СНГ осенью 2021 года проводился второй этап комплексного межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия под условным названием "Розыск", - сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний. - В ходе мероприятия было задействовано 9 064 сотрудника территориальных органов ФСИН России, проверено 12 463 адреса возможного местонахождения разыскиваемых",

В итоге сотрудниками территориальных органов ФСИН России установлено местонахождение и задержано 1333 человека, находящихся в федеральном (межгосударственном) розыске, в том числе 1172 осужденных, находящихся в розыске за территориальными органами ФСИН России. Кроме того, задерживались граждане, объявленный в розыск российской полицией или находившихся в международном розыске.

"Общее количество установленных и задержанных разыскиваемых лиц за два этапа оперативно-поискового мероприятия "Розыск" в территориальных органах ФСИН России составило - 2602, из них осужденных - 2272", - сообщили в тюремном ведомстве.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Правительство Минюст ФСИН Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область

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