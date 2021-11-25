Петербуржцам помогут сделать осознанный профессиональный выбор

Кем быть? Этот вопрос задает себе каждый человек, и чаще всего - не один раз в течение жизни. Ответ на него помогают искать карьерные консультанты Центра занятости населения (ЦЗН) Санкт-Петербурга.

Мысли о смене деятельности, о том, насколько выбранное направление востребовано на рынке труда и насколько могу быть успешен в нем лично я, возникают у всех, уверена начальник отдела профессионального самоопределения и карьерного роста ЦЗН Ольга Чернаус. Поэтому специалисты центра оказывают помощь всем - от 14 лет и старше. Причем и учащимся, и находящимся в поиске работы, и даже тем, кто вполне успешен.

Конечно, в значительной степени профориентационная работа ЦЗН направлена на тех, кто делает первичный выбор, только вступает на профессиональную стезю - учащихся старших классов, студентов вузов или учреждений среднего профессионального образования. Например, для школьников разработана программа научно-технического творчества. Те из ребят, кто по результатам профориентационного тестирования показал склонность к инженерному мышлению и работе с техникой, могут поучаствовать в реализации конкретных проектов. Так можно не только прокачать так называемые soft skills, то есть умение работать в команде, навыки коммуникации и управления временем, но и получить практические навыки пайки, программирования, работы с 3D-печатью.

Отдельное значение приобретает работа с детьми-сиротами и подростками в сложной жизненной ситуации. Часто у этих детей нет перед глазами успешного взрослого, они имеют крайне суженное представление о самостоятельной жизни. Расширить его позволяет участие в специализированных ярмарках вакансий. На прошлой неделе ЦЗН пригласил петербургских подростков на "Профессиональный маршрут" в выставочный центр "Петроконгресс". Участники смогли ознакомиться с презентациями крупнейших компаний, причем не только из Северной столицы, принять участие в мастер-классах, выбрать направление обучения или попробовать составить реальное и интересное резюме.

- Я давно определилась с выбором профессии и собираюсь стать полицейским кинологом, - рассказала корреспонденту "РГ" девятиклассница Карина. - Но мне интересно все новое, поэтому я пришла на этот "Профессиональный маршрут".

Следующая ступень - вчерашний школьник становится студентом. Но и у тех, кто успешно поступил в колледж или университет, сделанный выбор может оказаться не до конца осознанным. Часто на получении образования настаивают родители, иногда выбор делается под влиянием обстоятельств. В этом случае карьерные консультанты и специалисты в области профориентации могут помочь "встроиться в систему", то есть найти интересное и важное лично для каждого даже в той области, которая на первый взгляд не кажется подходящей.

- Для профориентации студентов часто используются групповые формы работы, - поясняет Ольга Чернаус. - Мы показываем им каналы поиска своего места и его выбора, учим, как исследовать собственные желания. Групповые занятия помогают понять, какие законы существуют в профессиональном мире и на что нужно опираться - прежде всего в себе, чтобы работа была интересна и приносила удовольствие.

Фото: Сергей Николаев/РГ

Кстати, сейчас специалисты предпочитают говорить не о профориентации, а профессиональном самоопределении. Потому что в современных условиях важно не только то, чем именно человеку хочется заниматься, но и какие перспективы выбранное направление сулит ему в будущем - уровень зарплаты, движение по карьерной лестнице, дальнейшее обучение. Особенно это важно для граждан, которым приходится сменить сферу деятельности уже в зрелом возрасте. В прошлом году таких соискателей было особенно много, так как на состояние рынка труда повлияло введение жестких мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Многие предприятия приостановили работу или даже закрылись. Что делать - искать новое место по специальности или пройти дополнительное обучение, расширить компетенции? Или сменить профессию? На какую? Где это будет востребовано? Ответы на столь сложные вопросы лучше искать вместе со специалистами ЦЗН.

- Не стоит в наше время выстраивать один профессиональный маршрут - это недальновидно. Надо иметь запасной план, а лучше несколько, - считает Ольга Чернаус. - Мир настолько быстро меняется, что безусловной гарантии успеха никто дать не может. Волшебной таблетки не существует, и важно помнить, что каждый - сам кузнец своего счастья.

Поэтому уже второй год Служба занятости населения развивает проект "Живая карьера", рассчитанный на участников абсолютно любого возраста и направленный на то, чтобы на любом этапе научить человека делать осознанный профессиональный выбор.

Кстати

В условиях противоэпидемических ограничений Центр занятости населения Санкт-Петербурга активизировал профориентационную работу в форме вебинаров. Узнать об анонсах очередных мероприятий и записаться на онлайн-участие можно через группу ЦЗН в социальной сети "ВКонтакте".